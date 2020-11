Kate Upton aime les chevaux et devrait apparaître aujourd’hui aux Championnats du monde de la Breeders ‘Cup 2020 en tant qu’ambassadrice virtuelle de célébrités. Et pour fêter son retour à l’événement, la mannequin et actrice de 28 ans a récemment acheté un nouveau cheval, a appris PopCulture.com. La photo ci-dessous montre Upton sur le nouveau cheval, et elle pourra partager cela avec sa fille, Vivi, qui fête ses 2 ans aujourd’hui.

Comme Upton, Vivi adore les chevaux et ils regarderont ensemble les courses de la Breeders ‘Cup. Upton fera également une apparition virtuelle lors de la diffusion aux heures de grande écoute de l’événement et a réagi à la nouvelle en partageant un post de retour sur Instagram, où elle a embrassé American Pharoah, vainqueur de la Breeders ‘Cup Classic 2015. “Pouvez-vous croire que c’était il y a 5 ans, [Jimmy Fallon]?! American Pharoah nous a tous charmés au 2015 [Breeders’ Cup]», A écrit Upton dans le post qui comprenait des séquences vidéo d’Upton sur l’émission de Fallon et son baiser le cheval.« J’ai hâte de regarder l’édition 2020 les 6 et 7 novembre! Être à [Kneeland] en personne, mais nous écouterons NBC Sports tout le week-end depuis la maison.

(Photo: Nike Communications)

Upton a grandi en aimant les chevaux. Dans une interview accordée à GQ en 2012, Upton a parlé de sa carrière équestre, qui a commencé à un jeune âge. “Je suis en fait une équestre, et j’ai montré dans l’American Paint Horse Association et j’ai concouru pour le top 20 du pays”, a-t-elle déclaré. “Donc, j’ai mon propre cheval et deux poneys. J’ai grandi avec des chevaux, et c’est vraiment ma passion. Ce week-end dernier était mon premier concours hippique en deux ans, donc j’étais vraiment excité et j’ai tweeté des photos. C’était beaucoup. de plaisir à revenir en arrière et à concourir. ” Upton a ensuite révélé ses meilleures stratégies d’équitation.

“Eh bien, il s’agit de faire confiance à votre cheval et de lui faire confiance”, a-t-elle déclaré. “Et puis avec cette relation, vous pouvez concourir, et il voudra vous plaire. Ensuite, vous gagnerez.” En regardant les courses aujourd’hui, Upton élaborera ses propres cocktails Breeders ‘Cup. Elle aime la Garland tandis que son mari, le lanceur des Houston Astros Justin Verlander, préfère la Torrie Cup. La plus grande course de la Breeders ‘Cup est la Longlines Classic, qui débutera à 17 h 18 HE, et le cheval préféré d’Upton dans la course est Authentic, le cheval qui a remporté le Kentucky Derby.