James Cameron continue avec le tournage des quatre suites souvent retardées de “Avatar”. Pour maintenir le battage médiatique des fans élevé, les réseaux sociaux du film partagent périodiquement des images du tournage, qui se poursuit de plus en plus en Nouvelle-Zélande après avoir été paralysé en raison de la pandémie de coronavirus.

Et le dernier instantané montre Kate Winslet filmant une scène dans laquelle son personnage apparaît submergé dans les océans les plus profonds de Pandora.

Le protagoniste de “Titanic” et “Oubliez-moi!” apparaît à l’intérieur de l’un de ces immenses réservoirs dans lesquels James Cameron a filmé plusieurs de ses séquences vêtu d’un costume de capture de mouvement, mais avec son visage exposé et sans oxygène, dans ce qui ressemble à un exercice d’immersion. De plus, Winslet semble porter une cape qui lui donne un certain air mystique.

L’interprète a reconnu, dans une interview pour The Hollywood Reporter, qu’elle devait apprendre à plonger sans oxygène pour jouer son rôle dans cette suite tant attendue.

“C’était incroyable. J’ai réussi à être 7 minutes et 14 secondes, c’est fou », a déclaré Winslet.

Dans le film Winslet joue Ronal, un membre de la Metkayina, la tribu qui habite les récifs coralliens de Pandora qui sera apparemment au centre de l’intrigue des suites. L’actrice elle-même a précédemment noté que son rôle dans “Avatar 2” est relativement petit et qu’elle n’a passé qu’un mois dans le tournage, mais il semble également confirmé qu’elle sera dans plusieurs suites et que son importance pourrait augmenter. “Avatar 2” est Les retrouvailles de Winslet avec James Cameron, avec qui elle n’avait pas rencontré depuis qu’il la dirigea sur “Titanic” en 1997.

S’il n’y a plus de revers, le public pourra plonger dans les profondeurs de Pandora dans la suite de «Avatar» à partir du 17 décembre 2022.