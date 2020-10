Si les fans des Conners craignaient de ne pas voir Katey Sagal revenir dans la série, ne vous inquiétez plus. Malgré le fait que le nouveau drame de Sagal Rebel ait marqué une commande de 10 épisodes sur ABC, l’acteur restera sur The Conners en tant que Louise, la petite amie de Dan Conner (John Goodman). Selon TV Line, le showrunner des Conners, Bruce Helford, a partagé une anecdote sur la façon dont Sagal a insisté pour qu’elle reste dans l’émission dans le rôle de Louise malgré ses autres engagements télévisés.

Helford a expliqué que Sagal lui avait envoyé une note dans laquelle elle soulignait que son nouveau rôle sur Rebel n’interférerait pas avec sa capacité à apparaître sur The Conners. «La première chose que Katey a faite [after Rebel was picked up] nous a envoyé un e-mail disant: «N’engagez pas une nouvelle petite amie pour Dan – je n’abdique pas mon rôle», se souvient Helford en riant, ajoutant que la tâche de l’acteur ne sera pas facile. «Rebel démarre la production début novembre [so] ça va être dur pour elle car elle va faire une double production. Il y aura donc un conflit. Mais nous travaillerons le samedi [if we need to]. Nous avons l’intention que Louise soit là toute la saison.

La saison 3 de The Conners, qui débute mercredi, présentera également Louise de Sagal sous un nouveau jour. Comme l’a noté Helford, Louise a emménagé avec le reste de la famille Conners au milieu de la pandémie de COVID-19 afin de mettre en quarantaine avec eux. Pour Louise, qui n’est pas habituée à la vie de famille depuis qu’elle était auparavant sur la route en tant que musicienne, cet ajustement est sûr d’être intéressant. “Nous ne pouvions pas laisser Louise entrer et sortir quand elle le voulait, alors elle est en quarantaine avec la famille”, a déclaré Helford, ajoutant que ce mouvement était définitivement un ajustement pour le personnage. «Elle était musicienne et toujours sur la route. Et elle ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfants. Elle a l’habitude de vivre seule.

En septembre, ABC a donné une commande de 10 épisodes à Rebel, une série qui s’inspire d’Erin Brockovich et suit Annie “Rebel” Bello (Sagal), une avocate en col bleu sans diplôme officiel en droit. La série sera écrite par Krista Vernoff, qui sert également de showrunner de Grey’s Anatomy. “Le travail d’Erin Brockovich dans ce monde est si puissant et si important qu’il défie presque toute description”, a déclaré Vernoff dans un communiqué. «Erin travaille sans relâche pour la justice sociale, juridique et environnementale malgré l’absence de diplôme officiel. Elle inspire tous ceux qu’elle rencontre à devenir leurs propres héros et, d’une manière ou d’une autre, elle nous fait aussi rire. Ce fut un immense honneur de connaître Erin et de créer un spectacle inspiré par elle. Je suis ravie de travailler avec un casting de rêve dirigé par l’extraordinaire Katey Sagal avec l’incroyable réalisation de Tara Nicole Weyr.