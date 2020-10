Katharine McPhee est une future maman! La chanteuse a montré sa bosse de bébé en achetant des vêtements pour bébé avec son mari David Foster. McPhee et Foster se sont rencontrés alors qu’il était mentor lors de sa saison d’American Idol en 2006. Les deux ont finalement dit «oui» en 2019.

Le joueur de 36 ans a été vu mardi à Montecito, en Californie, alors qu’il déjeunait avec le joueur de 70 ans. Elle était vêtue d’une tenue décontractée selon PEOPLE, portant des leggings gris, un haut noir et une casquette de baseball pendant qu’elle portait son chien dans un sac. Foster est déjà le père de cinq enfants: Sara, 39 ans; Erin, 38 ans; Jordan, 34 ans, tout ce qu’il partage avec son ex-épouse Rebecca Dyer, et Allison, 50 ans, et Amy, 46 ans, issues de relations précédentes.

Bien qu’il y ait une grande différence d’âge entre les deux, Erin dit que cela joue en fait un rôle positif dans leur relation. «Fait intéressant, la différence d’âge a joué un rôle positif», a déclaré Erin. “Notre père vient d’une génération où les femmes sont plus passives. Il est aussi passif à propos de ses sentiments. Kat l’a vraiment poussé à s’ouvrir. Nous pourrions nous battre, puis Kat dit: ‘Non, tu dois reprendre le téléphone, rappelle ta fille. Elle est une facilitatrice, ce qui est vraiment important. Elle le pousse à être plus émotif et plus vulnérable. “

Foster a ensuite ajouté qu’il attribuait à sa femme le mérite d’être venu “dans cette” famille de cinq filles adultes, en disant: “Je pense qu’il navigue vraiment très bien. Et eux aussi. Parce qu’ils pourraient être horribles. Cela rend certainement les choses plus faciles. pour moi qu’ils s’entendent. Ce n’est pas non plus une chose éphémère. Cela fait quelques années. ” Erin a noté qu’ils se réfèrent en plaisantant à McPhee comme “maman” parfois pour un bon rire.

Les deux se sont mariés à Londres le 28 juin 2019 devant 150 invités à l’église Saint Yeghiche South Kensington. Ils avaient espéré y retourner pour leur premier anniversaire, mais en raison de la pandémie, ils ont été contraints de modifier leurs plans. “Je voulais retourner à Londres parce que c’est là que nous nous sommes mariés, mais je ne pense pas que cela va arriver. Donc j’ai des amis et de la famille avec qui nous pouvons rendre visite et célébrer qui sont dans une zone de sécurité où tout le monde a été mis en quarantaine. ” Pour l’instant, les deux se concentreront sur l’arrivée de leur bébé en attendant.