Les besties adolescentes restent côte à côte au cours des décennies, et même pendant les heures les plus sombres, dans la première bande-annonce de l’adaptation de Firefly Lane de Netflix avec Katherine Heigl et Sarah Chalke.

Trois premières photos ont également été publiées mercredi matin, présentées ci-dessous.

Basé sur le roman du même nom de l’auteur à succès Kristin Hannah (qui est co-productrice exécutive de la série de 10 épisodes), Firefly Lane propose que «la plus grande histoire d’amour de toutes puisse être entre amis».

«Quand le duo improbable Tully (joué par l’ancien doc de Grey’s Anatomy Heigl) et Kate (ancien docteur de Scrubs Chalke) se rencontrent à l’âge de 14 ans, ils ne pourraient pas être plus différents», lit-on dans le synopsis. «Tully est la fille impétueuse et audacieuse que vous ne pouvez pas ignorer, tandis que Kate est la fille mous et timide que vous ne remarquez jamais. Mais lorsqu’une tragédie les réunit, ils sont liés pour la vie – des meilleurs amis à jamais inséparables. Ensemble, ils vivent 30 ans de hauts et de bas – triomphes et déceptions, chagrin et joie, et un triangle amoureux qui met à rude épreuve leur amitié. L’un continue vers une richesse et une renommée fabuleuses, l’autre choisit le mariage et la maternité – mais à travers les décennies, leur lien demeure – jusqu’à ce qu’il fasse face au test ultime. Eep.

Le casting comprend également Ali Skovbye (When Calls the Heart) et Roan Curtis (The Magicians) en tant que jeunes versions de Tully et Kate (vu sur la première photo ci-dessous), plus Ben Lawson (vous pouvez dire Doubt, mais je vais aller avec Désigné survivant), Yael Yurman (L’homme du haut château) et Beau Garrett (Guide du divorce des copines).

Maggie Friedman (Witches of East End, Eastwick) sert de showrunner et produira exécutif avec Heigl, Peter O’Fallon, Shawn Williamson et Lee Rose.