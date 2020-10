L’ancienne finaliste d’American Idol, Katherine McPhee, fait face à une réaction violente après qu’il a été allégué qu’elle a fait des dons au GOP. Au cours des derniers jours, des reçus ont fait surface des dons au Comité sénatorial national républicain, et ils sont répertoriés comme étant faits par une chanteuse nommée Katharine McPhee. Les données indiquent également la résidence de l’individu comme étant à Los Angeles, en Californie, et les a marquées comme «travailleurs indépendants».

Le montant découvert équivaut à plus de 3 000 $, et Jezebel a déterminé qu’il s’agissait de reçus de dons valides. Jusqu’à présent, il n’est pas confirmé si McPhee est la même que l’actrice et chanteuse qui est apparue sur American Idol et Smash. Les allégations ont été une surprise pour de nombreux fans de McPhee, qui étaient choqués que le chanteur soutienne un parti politique connu pour s’opposer largement aux lois sur les droits des homosexuels. “Alors Katharine McPhee fait un don au GOP et Hugh Jackman est le meilleur ami avec Ivanka & Jared. Y a-t-il d’autres types de théâtre musical que je dois immédiatement annuler?” un utilisateur de Twitter a écrit dans un message. Faites défiler vers le bas pour voir plus de réactions aux nouvelles.

«Mon fils n’est pas gay! Il aime les femmes! Les femmes: pic.twitter.com/RXSwBCqKYj – Kat McPhee (@katharinemcphee) 13 septembre 2020

Vous ne pouvez pas prétendre être un allié LGBTQ + et envoyer de l’argent au NRSC, qui essaie activement d’élire les sénateurs républicains pour faire des enchères Trump. Kat est vraiment décevante. – Nick (@ nm234) 14 septembre 2020

Oups j’en ai manqué un de 2018! Kat va quatre chiffres pour Trump permettant aux républicains. pic.twitter.com/Skber4FWXl – Nick (@ nm234) 20 septembre 2020

Non, tous vos homosexuels vont maintenant se taire alors que vous soutenez un parti qui tente de nous retirer nos droits depuis des années. Bye Bye! – Del Shores (@DelShores) 20 septembre 2020

Mais honnêtement, j’aimerais avoir de vos nouvelles. J’ai regardé ceux que vous suivez ici – et il est étrange que vous suiviez autant de démocrates de haut niveau et que vous fassiez un don à @GOP. Veuillez faire une déclaration! – Del Shores (@DelShores) 20 septembre 2020

depuis que katharine mcphee a été qualifiée de républicaine, je ne me sens pas mal d’avoir dit ceci: smash était-il censé se sentir comme une compétition ??? comme Meghan Hilty était SOOOOO clairement la meilleure Marilyn, étions-nous censés penser que Katharine avait une chance? – BLM (@ reach4themars) 20 septembre 2020

J’étais l’un des quatre gays qui empêchaient Katharine McPhee de manger du thon parce que je diffusais activement sa musique. Elle est morte pour moi maintenant. – Tevin JC (@TevinJC) 20 septembre 2020

Katherine McPhee a été terriblement silencieuse … – Travis Austin Wright (Travie Austin) (@IAmTravieAustin) 30 septembre 2020

Katherine McPhee trouve des moyens nouveaux et inventifs d’être décevants – Lizzie (@ martiniluvr3000) 4 octobre 2020

KATHERINE MCPHEE A FAIT UN DON DE MILLIERS À LA CAMPAGNE TRUMP?!?! COMMENT AI-JE MANQUÉ ÇA?!?! – Mme Ally Joy (@AJ_The_Fangirl) 28 septembre 2020

toutes mes mutuelles qui suivent encore la célèbre républicaine katherine mcphee semblent être des personnes profondément malheureuses …… coïncidence? qui ne peut jamais être sûr – Marcia Gay Hardened (@ZacharyRogerO) 2 octobre 2020

Donc Katherine McPhee était une Karen dans Smash et est une Karen dans la vraie vie. Certains comment je ne suis pas surpris 🤷🏽‍♀️ – StalwartUrsa (@StalwartUrsa) 28 septembre 2020

Katherine McPhee a-t-elle dit quoi que ce soit à propos du don à TRVMP d’une campagne ou elle a toujours ses commentaires – ACAB 💖✨💫🧚🏾‍♀️ (@ todders14) 28 septembre 2020

