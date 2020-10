Kathy Griffin prend un coup sur le président Donald Trump et la première dame Melania Trump après que les deux ont annoncé vendredi qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus. L’humoriste, qui critique depuis longtemps le président, a proposé sarcastiquement d’agir en tant que soignant de Trump après avoir tweeté son diagnostic, se qualifiant de «patriote».

Elle a également pris pour cible l’annonce de Melania, disant à la première dame qu’elle pourrait avoir besoin de mettre en quarantaine jusqu’à “après Noël”, faisant référence aux bandes divulguées jeudi soir dans lesquelles Melania a exprimé sa frustration en 2018 d’avoir été critiquée pour la politique de son mari de séparer les familles qui ont traversé illégalement. la frontière sud, tout en étant censée remplir les fonctions traditionnelles de première dame, telles que les préparatifs des fêtes.

J’aimerais me porter volontaire pour être votre soignant. Je suis un patriote. https://t.co/NXrSj4wJph – Kathy Griffin (@kathygriffin) 2 octobre 2020

Vous voudrez peut-être mettre en quarantaine jusqu’après Noël, ma chérie. https://t.co/4oNPtqsZPX – Kathy Griffin (@kathygriffin) 2 octobre 2020

“Ils disent que je suis complice. Je suis comme lui, je le soutiens. Je ne dis pas assez que je ne fais pas assez où je suis”, a-t-elle déclaré dans une cassette secrètement enregistrée par Stephanie Winston Wolkoff ancien ami et conseiller principal de la première dame qui a écrit un livre intitulé «Melania and Me». Les bandes ont été diffusées jeudi soir sur Anderson Cooper 360 de CNN et ont été enregistrées après que Wolkoff ait quitté la Maison Blanche. “Je travaille … mon a … sur les trucs de Noël, tu sais, qui donne des … sur les trucs et les décorations de Noël?

Tôt vendredi matin, le président a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 après avoir passé des mois à minimiser la pandémie mondiale qui a tué plus de 200000 Américains. “Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs pour COVID-19. Nous allons commencer notre processus de quarantaine et de récupération immédiatement. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE!” il a tweeté. La première dame a également tweeté la nouvelle, écrivant: “Comme trop d’Américains l’ont fait cette année, @potus et moi sommes en quarantaine à la maison après avoir été testés positifs au COVID-19. Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Veuillez être sûr que vous restez en sécurité et nous allons tous traverser cela ensemble. “

Le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont été testés négatifs pour le coronavirus vendredi matin, selon le porte-parole de la Maison Blanche, Devin O’Malley, qui a annoncé que le vice-président est testé “tous les jours” pour COVID-19 et “reste en bonne santé” tout en souhaitant les Trump «bien dans leur rétablissement». Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a également adressé ses vœux à son adversaire, en tweetant: «Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement. Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président. et sa famille.”