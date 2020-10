C’est officiel – Kathy Hilton rejoindra les vraies femmes au foyer de Beverly Hills! Le Daily Dish de Bravo a rapporté mardi que la mère de Paris Hilton et Nicky Hilton Rothschild apparaîtra dans la 11e saison à venir de la série aux côtés de sa sœur Kyle Richards en tant qu ‘«amie» des Housewives. L’autre sœur du duo, Kim Richards, a déjà joué sur RHOBH pendant cinq saisons.

“Elle n’est pas seulement une Amie de – elle est de la famille! Veuillez souhaiter la bienvenue à @kathyhilton sur #RHOBH”, a écrit Bravo sur son compte Instagram peu de temps après que TMZ ait annoncé la nouvelle du casting pour la première fois. La confirmation a été accueillie avec enthousiasme par plusieurs Bravolebrities, y compris Patti Stanger de The Millionaire Matchmaker, qui a commenté: “Mazel tov! Votre sœur est hystérique! Je ne peux qu’imaginer à quel point la saison prochaine sera drôle! Donnez à Kathy un bisou de ma part!” ainsi que Hannah Berner de Summer House, qui a écrit: «Tout se passe».

Kyle a déjà évoqué des informations selon lesquelles sa sœur apparaîtrait dans la nouvelle saison, en disant dans un épisode de 2019 de Watch What Happens Live avec Andy Cohen: “Je veux dire, je serais heureux … J’ai eu une sœur, pourquoi pas une autre sœur Ma sœur Kathy est en fait – les gens ne le savent pas, mais c’est l’une des personnes les plus drôles qui soient. C’est une farce et elle est très, très drôle. Donc, je pense qu’elle serait une femme au foyer incroyable, en fait. “

La nouvelle du casting de Hilton arrive juste un jour après que PEOPLE ait annoncé que Crystal Kung Minkoff rejoindrait RHOBH la saison prochaine en tant que femme au foyer à part entière. Fondateur de Real Coco, une entreprise qui propose des produits à base de noix de coco, Minkoff est marié à Rob Minkoff, qui a réalisé le film original Le Roi Lion. Le couple, marié depuis 13 ans, partage son fils Max, 8 ans, et sa fille Zoe, 5 ans.

Cette histoire se développe …