L’actrice de renom nous apprend comment porter parfaitement les nouvelles tendances de ce printemps à la perfection.

L’été est terminé et Katie Holmes nous donne des cours sur la façon de combiner «denim et denim» et comment porter les nouvelles sandales à bout carré.

L’ex-femme de Tom Cruise a utilisé les rues de New York comme piste personnelle et a défilé une tenue qui comprenait une chemise en jean, un pantalon de style boyfriend également en denim, des sandales jaunes «Bottega Veneta», qui valent plus de 1200 dollars et elle Le sac marron préféré de Hunting Season.

Ces sandales à talons aiguilles, bout carré et bretelles rembourrées, sont devenues les favorites de plusieurs célébrités comme Alessandra Ambrosio, Irina Shayk et Kourtney Kardashian.

La star de 41 ans est sur toutes les lèvres, non seulement pour sa récente couverture dans Vogue Australia, mais pour être devenue la «mariée de l’Amérique» après avoir blanchi sa romance avec le chef Emilio Vitolo Jr.

Après plusieurs années de mariage avec le père de sa fille, Tom Cruise, Katie a commencé une nouvelle histoire d’amour à distance avec l’acteur hollywoodien Jamie Fox. Malheureusement, l’amour n’a pas prospéré entre eux et à la fin de 2019, ils ont mis fin à leur relation.

Malgré la distanciation sociale due à la quarantaine, Katie a décidé de parier à nouveau sur l’amour avec le chef new-yorkais, Emilio Vitolo Jr.

Depuis qu’ils ont rendu leur romance publique, l’actrice devenue célèbre après sa participation à “Dawson’s Creek” et les jeunes de 8 ans plus jeunes partagent leur amour pour New York en s’embrassant et en s’étreignant à chaque coin de rue.