L’actrice de 41 ans et son petit ami chef ont profité d’une promenade romantique à travers SoHo, montrant avec un baiser que leur amour est encore plus fort que jamais.

On pouvait voir Katie débordante de bonheur alors qu’elle ralentissait sa marche pour planter un baiser passionné sur sa chérie.

La star de Dawson’s Creek portait un long manteau marron Nanushka très tendance avec un jean vieilli et un sweat à capuche jaune. J’ajoute des bottes en cuir noir, un sac bicolore et un chapeau fedora à son look décontracté pour une touche de style.

Emilio a complété le style d’automne de Katie avec un col roulé beige, un manteau à carreaux surdimensionné, des chaussures en cuir, un jean noir et un joli béret.

On peut dire que le couple fête un an ensemble lors de leur rencontre l’automne dernier, bien qu’ils aient officiellement commencé à sortir ensemble cette année.

La célèbre actrice partage une fille, Suri, avec son ex-mari Tom Cruise, dont elle a divorcé en 2012. Sa dernière relation était avec l’acteur Jamie Foxx, elle a duré 6 ans et ils étaient rarement vus ensemble, ils se sont séparés en mai 2019.

Apparemment, Katie a décidé de commencer ce nouveau lien avec de l’air frais. Le changement le plus notable a été qu’elle a perdu la honte de se présenter en public, elle et Emilio sont souvent vus en train de s’embrasser à l’adolescence et de partager des promenades romantiques main dans la main à travers New York.

Cela nous rend heureux de les voir si heureux et de laisser libre cours à leur amour.