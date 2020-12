Dotée d’élégance et de raffinement, Katie Holmes nous apprend à célébrer ces dates chez nous, sans avoir besoin de grandes célébrations.

Noël est peut-être un cliché, mais si nous suivons les recommandations de Katie Holmes pour vivre les festivités autour de cette date dans sa splendeur, le moins qui nous importe est de créer une routine, car nous aimerions la répéter.

Confortable et authentique, Katie a appris que quoi qu’elle fasse, il s’agit avant tout de se faire plaisir. Suivez leurs traces et recherchez la chaleur offerte par votre verre de vin préféré, à l’heure de la journée où vous le souhaitez le plus.

Les basses températures nous donnent des fringales sucrées, donc la cuisson de vos cupcakes et gâteaux préférés ne fait jamais de mal. Même si les Katie sont de Red Velvet, personne ne vous limite à ne pas les faire de chocolat ou de la saveur que vous préférez.

Bien qu’il y ait ceux qui évitent les glucides, Katie est une défenseure des muffins. Oubliez tout préjugé et profitez de ce moment pour vous chouchouter, tout en créant des desserts dignes d’admiration.

Une fois que vous avez prêt ce que vous voulez avoir sur la table, préparez-vous à sortir votre meilleure version. Peu importe si vous restez à la maison, c’est le meilleur moment pour porter votre jean évasé en cuir avec le pull qui vous cause le plus. Mettez vos baskets préférées et posez pour une photo.

Ne négligez pas l’art du maquillage, du look sans maquillage au teint sculpté ils ont leur complexité, choisissez le résultat que vous voulez et mettez-vous au travail jusqu’à ce que vous ayez les cheveux parfaits, avec un aspect soyeux et naturel, comme Katie ( n’oubliez pas l’arachide).

Recherchez le confort et préparez-vous à profiter de votre espace préféré à la maison. Préparez une playlist qui vous met dans l’ambiance de Noël et ouvrez la bouteille de vin qu’il vous restait “pour les grandes occasions”, car rien n’est plus spécial que ce jour.

Avec confiance en l’avenir, portez un toast à ce dont vous n’avez pas besoin et à ce que vous avez perdu, tout en remerciant ce que vous avez et ce qui vous est arrivé, sans perdre votre sourire. C’est ainsi que Katie Holmes nous inspire à ressentir l’esprit de Noël.