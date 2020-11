Katie Holmes est devenue une icône qui définit les tendances sans effort, et cette fois, elle nous montre qu’il est temps de porter des pulls.

L’automne est le prélude à la période de l’année où nous nous habillons le plus, mais avant que ce moment ne vienne, Katie Holmes nous montre que les sweatrers peuvent toujours être portés avec dignité.

Connue pour sa beauté naturelle et son talent d’actrice, Katie n’abuse pas souvent de maquillage ou d’accessoires, et on ne la voit pas non plus porter des vêtements excentriques.

Katie Holmes définit les tendances à New York

Son bon goût pourrait se résumer à un mélange de minimalisme et d’élégance, où elle ne cherche pas à être produite, mais à être à l’aise et à paraître galante avec simplicité.

Comme si elle était une adepte du slogan «less is more», Katie est fan de mocassins et de jeans en denim.

Mais cette saison, c’est elle qui donne le ton pour porter des pulls avec toute la joie que procure le contact avec des matières douces mais aussi chaudes.

Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr partagent leur amour un an après leur rencontre

Ses cheveux ne passent jamais inaperçus, car son chignon haut devient une touche de style qui vous permet d’apprécier son visage et ses boucles d’oreilles dorées, qui se combinent avec les applications de ses chaussures.

Bien que l’on puisse penser que sa tenue a été choisie au hasard, tout est froidement calculé … même sa coque de téléphone est de la même teinte que son pull et la teinte de sa manucure ressemble à celle des couleurs vives du vêtement.

Katie Holmes sourit à nouveau