La provocatrice de droite Katie Hopkins a rejoint l’UKIP à temps pour la course à la direction du parti.

L’ancienne candidate apprenti a déclaré qu’elle s’était jointe pour «défendre» le peuple britannique, dans une vidéo publiée sur la page Facebook du parti.

Cela vient après que le consultant fiscal Freddy Vaccha – qui a déjà cité l’Allemagne nazie comme passe-temps sur son CV – a été démis de ses fonctions de dirigeant de l’UKIP après seulement trois mois.

Hopkins, 45 ans, a affirmé qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises si et quand elle entrerait en politique.

«Les gens me demandent toujours quand vais-je me lancer dans la politique, quand vais-je faire quelque chose de plus intelligent que de me lancer sur les réseaux sociaux», a-t-elle déclaré.

“Mais je vois que le temps pour simplement être sur les réseaux sociaux et avoir des opinions est mince et il est probablement temps pour quelqu’un comme moi, qui est la plupart du temps au bout du fil, de faire plus d’un supporter.

«Et je suis fatigué de voir mes compatriotes renversés pour aller se promener ou essayer de prendre une tasse de thé. Et je ne suis pas content que des gens soient emprisonnés dans leurs propres maisons.

«Et je ne tolérerai certainement plus le fait que tant de gens ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent, s’arrêtant même de dire des choses quand ils le pensent parce qu’ils savent qu’ils auront tort ou que quelqu’un essaiera de prendre quelque chose pour nous . “

Hopkins, un ancien chroniqueur de Sun et MailOnline, a été définitivement banni de Twitter en juin de l’année dernière pour avoir enfreint la politique de conduite haineuse de la plateforme.

Depuis lors, elle avait adopté Parler, le site de médias sociaux autoproclamé de «liberté d’expression» populaire auprès des partisans de Donald Trump et des utilisateurs bannis des plateformes grand public. Le site a été mis hors ligne cette semaine après qu’Amazon a retiré ses services d’hébergement Web, citant des exemples de contenu violent à la suite de l’émeute de Capitol Hill.

Hopkins semble publier actuellement des vidéos sur une petite page Facebook, qui compte un peu plus de 23 000 abonnés.