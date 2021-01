Elle a dit à Steph’s Packed Lunch: «Carl est avec moi depuis maintenant un an, et il m’a changé en tant que personne, toute ma vie a changé.»

Price était au Prieuré l’année dernière, “pour beaucoup de raisons, des trucs médiatiques, des trucs passés”, et a dit “c’était la meilleure chose que j’ai jamais faite”.

«Je suis sortie comme une toute nouvelle personne», dit-elle.

Elle a ajouté de ses projets pour cette année: «Évidemment, j’essaie d’avoir un bébé.»

Et elle a déclaré à l’émission Channel 4: «Carl et moi avons appris à nous connaître très, très vite, car au début de notre relation, je me suis cassé les pieds et il a dû me porter partout, et il y a eu quelques accidents sur le chemin vers les toilettes…

«Et nous nous marierons cette année… C’est la vraie affaire parce que c’est pour toujours.»

Elle a également parlé du fils Harvey, qui souffre de cécité partielle, du syndrome de Prader-Willi, d’autisme et de difficultés d’apprentissage et de comportement, à la suite d’une maladie génétique rare.

«Harvey n’ira jamais dans des soins à plein temps, les soins sont complètement différents de ceux dans un collège résidentiel», a déclaré Price.

«Il prend des médicaments pour son comportement, des médicaments pour le maintenir en vie et, de toute évidence, il est inscrit aveugle.

«Mais je l’aime tellement, et ce que les gens doivent se rappeler, c’est qu’il ne sait rien de différent.

«Le principal pour moi est son poids, il a 29 pierres, il était en soins intensifs l’année dernière, et à un moment donné, j’ai pensé que j’allais le perdre, à cause de son poids et de son cœur.

«Tout n’est pas sombre, il est fantastique, plaisanterie brillante, personnalité…»

Elle a filmé un documentaire de la BBC sur la vie avec Harvey.

«Je dis cela dans le programme – parfois j’aimerais qu’il aille avant moi, car il ne pourrait pas faire face si je n’étais pas là.

«Je sais que c’est dur à dire, mais je sais que beaucoup de gens dans ma situation ressentiraient la même chose», a déclaré Price.

Steph’s Packed Lunch est diffusé en semaine à 12h30 sur Channel 4.