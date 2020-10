La phase finale des Jeux CrossFit 2020 à Aromas, en Californie, commence officiellement le 23 octobre avec le premier des trois jours de compétition. Cinq athlètes masculins et cinq athlètes féminines participeront aux tests du directeur des Jeux Dave Castro afin de déterminer le plus apte d’entre eux. Katrin Tanja Davidsdottir, double championne des CrossFit Games, retourne à Aromas – le site de trois événements en 2016 – et elle est prête à se battre pour une médaille d’or à nouveau.

Parlant exclusivement avec PopCulture.com, le “Sled Dog” a détaillé son programme d’entraînement avant les jeux, ainsi que les différences entre son précédent voyage au ranch familial de Castro et l’itération actuelle. En 2016, les athlètes ont appris qu’ils devaient être dans le hall de leur hôtel à 3 heures du matin. Ils n’avaient aucune autre information. Ce n’est que lorsqu’ils se sont rassemblés le matin qu’ils ont appris qu’ils faisaient un voyage surprise à Aromas.

“Se réveiller à 15h00 et nous dire que nous allons au Ranch est l’une des expériences les plus cool de tous les temps”, a déclaré Davidsdottir à PopCulture. “Je pense que c’est ce qui rend notre sport si cool, c’est l’inconnu et l’inconnaissable, et l’effet de surprise de tout cela. Et comment ce n’est pas seulement physique. C’est ‘Comment gérez-vous ces choses?’ Quand les choses deviennent comme: «Très bien, nous allons être ici, et maintenant tu ne dors pas. C’est super cool. J’ai donc eu une super expérience avec ça, cette année-là. “

Davidsdottir et ses camarades athlètes n’ont participé qu’à trois épreuves au Ranch avant de retourner à Carson pour le reste des matchs de 2016. Cette année sera très différente, étant donné qu’il n’y aura pas de fans présents et que toute la compétition se déroulera dans une “bulle”. Les circonstances seront uniques, mais elles ne détourneront pas l’ancienne championne de sa préparation.

“Maintenant, c’est comme n’importe quelle autre compétition. Vous planifiez où vous allez être”, a expliqué Davidsdottir. “J’ai déjà planifié … J’ai fait une liste de plats que je vais acheter avant. Nous aurons des glacières Yeti, nous allons planifier cela. Normalement, nous irons probablement avec un valise chaque jour avec les vêtements ou les chaussures dont nous pourrions avoir besoin, et la nourriture préparée. C’est donc vraiment utile dans le sens où vous pouvez commencer à visualiser votre environnement. En plus de cela, je pense qu’une partie du sport consiste simplement à se préparer à tout . “

Davidsdottir a initialement fait ses débuts aux CrossFit Games avec des apparitions consécutives en 2012 et 2013. Elle a terminé 30e et 24e, respectivement, mais a raté 2014 en raison de difficultés avec les ascensions de corde sans jambes pendant les régionales de qualification. Elle a terminé la journée à la sixième place du classement général, une place sous la ligne de coupure.

Cependant, depuis son année ratée, Davidsdottir fait partie des meilleurs athlètes du sport. Elle est devenue la deuxième femme à remporter les CrossFit Games à deux reprises (2015, 2016) et a inscrit trois autres classements parmi les cinq premiers en 2017, 2018 et 2019. Cette liste comprend une troisième place en 2018. Elle a été l’une des plus constantes. athlètes, qu’elle attribue à l’entraîneur Ben Bergeron et à l’équipe CompTrain.

“Je pense que c’est juste une de ces choses qui au fil des années, vous apprenez à vous connaître en tant que compétiteur, en tant qu’athlète”, a expliqué Davidsdottir. “J’avais l’entraîneur et l’équipe les plus incroyables autour de moi qui me gardent toujours au courant de ce que je fais, [I] faites entièrement confiance où que je sois pendant la saison d’entraînement Si Ben me regarde et dit: «Nous allons être prêts», je sais que nous allons être prêts. Et c’est ça. Et que vous vous présentiez chaque jour et que vous donniez le meilleur de vous-même. “

En tant que personne ayant déjà visité Aromas, Davidsdottir a de l’expérience avec le terrain et les mouvements possibles. Elle a pris part à un trail de 7 km, terminant quatrième, puis à un lourd deadlift. La journée s’est terminée par un entraînement de déchiquetage qui impliquait des tirs de wall-ball, des redressements assis GHD pondérés et un dernier sprint en côte pondéré.

Le directeur des Jeux Dave Castro a déjà répété des événements au fil des ans, il est donc tout à fait possible que l’un de ces trois à partir de 2016 puisse réapparaître. Si tel est le cas, Davidsdottir aura un avantage en ce qu’elle a déjà expérimenté le travail exténuant et s’entraîne régulièrement pour sprinter sur des pentes raides à la réserve de Blue Hills dans le Massachusetts. Elle peut également revenir en arrière et revoir certaines des images de la couverture YouTube ou du documentaire Fittest on Earth: A Decade of Fitness comme une forme d’étude cinématographique.

“Je pense que ça vaut toujours la peine d’être regardé, que ce soit moi-même ou d’autres concurrents”, a déclaré Davidsdottir à propos des anciennes images. “Parce qu’il y a toujours quelque chose que vous pouvez ramasser. … Peut-être que quelqu’un est allé plus lentement au début et a ensuite eu un meilleur coup de pied à la fin. A-t-il rattrapé beaucoup de terrain sur la colline, ou était-ce fondamentalement ça à fond ”, puis je pense que vous pouvez toujours regarder des trucs et apprendre tout ce que vous voulez. Je ne le ferai probablement pas à moins qu’ils ne l’annoncent comme une séance d’entraînement. Et puis j’irais regarder avant. “

La phase finale des CrossFit Games 2020 aura lieu du 23 au 25 octobre. Les cinq meilleurs athlètes masculins et les cinq meilleures athlètes féminines participeront à un nombre inopiné d’événements créés par Castro. Pluto TV et le site Web des Jeux, les chaînes Facebook et YouTube fourniront une couverture en streaming tandis que CBS diffusera un bloc de deux heures samedi matin.