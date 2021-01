g

Pénurie de flacons, 20 jours d’attente pour la stérilisation et la demande mondiale influençant l’offre. Alors que Boris Johnson subit des pressions pour intensifier le programme de vaccination et sortir le pays du verrouillage, ce sont les facteurs largement considérés comme les principaux bloqueurs dans la course à la levée des restrictions.

Mais si tous les yeux sont rivés sur la logistique du déploiement, c’est un autre facteur qui inquiète les ministres: s’assurer que le NHS ne tombe pas entre-temps.

Johnson a clairement exprimé son optimisme selon lequel d’ici la mi-février, le Royaume-Uni aurait effectué 13,8 millions de vaccinations des plus vulnérables, ce qui permettra de faciliter le verrouillage. Cet objectif à lui seul suffit à rendre nerveux de nombreux membres du gouvernement – soulignant le succès mitigé des précédents projets Covid qui ont aidé Johnson à se forger une réputation de promesses excessives et de sous-livraisons.

Malgré l’apparente réticence de la fonction publique, Johnson a accepté de publier des chiffres de vaccination quotidiens à partir de lundi – ce qui permettra aux députés et au public de suivre de près les progrès du gouvernement.

Mais voici le hic. Même si cela se passe comme prévu, ce n’est pas le seul facteur déterminant pour combien de temps nous sommes enfermés. Tout d’abord, il y aura un décalage. Comme Michael Gove l’a récemment précisé, le verrouillage pourrait durer plus longtemps que prévu, car l’immunité vaccinale prend deux à trois semaines pour entrer en vigueur. Deuxièmement, alors que les vaccins y contribueront clairement à moyen et long terme, la décision se résume en fin de compte à une question simple: le NHS risque-t-il d’être débordé?

Le gouvernement craint que nous soyons confrontés à des admissions sans précédent dans les semaines à venir

Les signes actuels ne sont pas bons. Le virus se propageant à un rythme alarmant, la préoccupation du gouvernement est que nous pourrions être confrontés à des admissions sans précédent dans les semaines à venir. Le nombre quotidien de morts rapporté jeudi – 1 162 – est le plus élevé depuis avril. Il n’y a pas grand-chose non plus à penser que cela va se faciliter de sitôt. Une fuite dans le Health Service Journal a suggéré que les hôpitaux de Londres pourraient être débordés d’ici quinze jours. Alors que les chiffres actuels d’infection – un sur 30 à Londres et un sur 50 en Angleterre – ont suffi à faire taire bon nombre des critiques les plus virulentes du verrouillage du parti conservateur, il reste une différence dans la façon dont les députés perçoivent les choses par rapport aux ministres. «Le ministère de la Santé considère que le problème est de savoir comment sauver les hôpitaux, tandis que le Covid Recovery Group voit les vaccinations principalement sous l’angle de la libération anticipée des restrictions», déclare un ministre.

«Nous entrons dans un nouveau territoire», déclare un assistant du gouvernement sur l’augmentation des infections. Lors de la réunion de Covid-O de lundi avant l’annonce du verrouillage national de Johnson, le graphique qui a arrêté les ministres dans leur élan était celui qui comparait les données sur notre situation actuelle avec les données de mars.

L’inquiétude est que cela aura également des ramifications en ce qui concerne à la fois le déploiement des vaccins – et la feuille de route pour lever les restrictions. Non seulement une augmentation du nombre de patients signifie que les hôpitaux pourraient être bondés pendant un certain temps, mais cela pourrait commencer à entraver le déploiement. Le brigadier Phil Prosser, commandant du soutien militaire au programme de distribution de vaccins, a semblé y faire allusion lors de la conférence de presse d’hier lorsqu’il a évoqué «la pandémie mondiale et les défis logistiques qui en découlent».

Si le NHS est débordé, cela signifiera qu’il y aura moins d’espace pour vacciner. Si les taux d’infection deviennent trop élevés, les personnes chargées de l’administrer pourraient être infectées et devoir s’auto-isoler. Il est également vrai que, si une personne sur 30 en est atteinte, peu de personnes qui se considèrent vulnérables seront désireuses de faire la queue physique si les vaccinations ont lieu dans des lieux comme les stades de football.

Le dernier facteur qui rend les ministres nerveux est le manque de preuves sur ce qui fonctionne face à la nouvelle souche. Le niveau 3 a dû être abandonné, comme dans le Kent – où il était d’abord répandu – il y a eu peu d’impact. Cela a conduit à la création du niveau 4 – qui a alors été jugé insuffisant. Les ministres craignent qu’un mélange de faible adhérence et de souche virulente puisse signifier que même le verrouillage n’est pas vraiment une arme face à cela.

C’est en partie pourquoi l’insistance du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, cette semaine, selon laquelle cet été devrait être un bel été a été accueillie avec inquiétude plutôt que bien accueillie par son parti. «Le problème est que la date limite du printemps est déjà repoussée», déclare un député conservateur.

Alors que nous devrions espérer un déploiement réussi du vaccin, gardez un œil sur les taux de cas de Covid. S’ils ne se retournent pas rapidement, le pays pourrait voir sa sortie de ces restrictions à court terme bloquée, ou du moins détournée.

Katy Balls est rédactrice politique adjointe de The Spectator