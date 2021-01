Dans les publications, vous pouvez voir Perry et Orlando profiter de plusieurs de leurs voyages, comme en Egypte ou monter à cheval entouré de montagnes et de paysages verdoyants, mais aussi faire des activités aussi quotidiennes que se brosser les dents et il y a des clichés de lui très sexy. , montrant leurs tatouages ​​ou dans une attitude plus sérieuse.

En deux images, nous pouvons apprécier à quel point l’acteur est tendre. Dans la première des publications, il est entouré de canetons, alors qu’il les tient chaudement dans ses mains, et un peu plus loin il y a une belle photographie de Bloom accompagné, jusqu’à sa mort, de l’inséparable et bien-aimé compagnon Mighty.

C’est le 22 juillet qu’Orlando a annoncé la triste nouvelle qu’après sept jours d’absence, il pouvait signaler que son fidèle ami était mort, ce qui le remplissait de douleur, mais aussi d’un grand savoir, ce qui lui faisait rendre hommage et il a fait tatouer son nom sur sa peau juste à côté de son cœur, avec un A ornant l’encre.

En raison de ces types de réactions, Katy est plus amoureuse que jamais et ils ont cessé d’être ce couple qui ne voulait pas être vu ensemble et évitait d’apparaître sur des tapis rouges pour qu’il n’y ait pas de photos d’eux et ils ont même surmonté une rupture dans la relation en mai 2017, ce qui Ils ont repris pour février 2018, et sont maintenant une famille.