Katy Perry est une nouvelle maman.

La popstar et son fiancé Orlando Bloom, 43 ans, ont annoncé l’arrivée de leur petite fille, Daisy Dove, avec une déclaration via l’association caritative Unicef, pour laquelle ils sont tous les deux ambassadeurs de bonne volonté.

À côté d’une photo en noir et blanc de leurs mains tenant le nouveau-né, Katy et Orlando, 35 ans, ont déclaré: «Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et sauve de notre fille.»

Le couple a créé une page de dons pour marquer la naissance de Daisy, avec de l’argent donné par des fans au profit des nouvelles mères et de leurs enfants.

«Nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre», a poursuivi le couple. «Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables.

«Depuis Covid-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison d’un plus grand manque d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous sympathisons plus que jamais avec les parents en difficulté.

«En soutenant l’Unicef, vous soutenez un départ sûr dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre (cœur) pourra s’épanouir avec générosité. “

Daisy est le premier enfant biologique de Katy, mais Orlando est également papa d’un fils de neuf ans, Flynn, issu de son mariage avec le mannequin Miranda Kerr.

La nouvelle de la naissance arrive un jour avant la sortie du nouvel album de Perry, Smile, qui sort vendredi.