Environ deux mois après avoir accueilli sa fille Daisy Dove, Katy Perry et Orlando Bloom ont acheté une maison à Montecito, en Californie, pour environ 14 millions de dollars, a déclaré une source immobilière à PEOPLE. Le couple a acheté une maison de 7 167 pieds carrés comprenant six chambres à coucher, 12 salles de bains et une superficie de 8,9 acres.

La propriété était initialement cotée pour 16,25 millions de dollars, et la paire l’a achetée pour 14,2 millions de dollars. “Katy a grandi à Santa Barbara et a toujours aimé ça là-bas”, a déclaré une source. “Orlando l’aime aussi. Il a toujours aimé Malibu, mais trouve Montecito encore meilleur car il est beaucoup plus privé.”

“Ils conviennent qu’élever leur petite fille à Montecito sera incroyable”, a poursuivi la source. «Ils cherchaient une maison pendant un certain temps avant de faire une offre. Ils sont très enthousiastes à propos de leur nouvelle maison. Elle vient avec beaucoup d’histoire et une vue magnifique sur l’océan.

Variety rapporte que la maison, qui a été construite en 1934 et conçue par Edwards et Plunkett, puis rénovée par l’architecte Lutah Maria Riggs, est un domaine fermé avec vue sur l’océan. Il appartenait auparavant à C.Robert Kidder, l’ancien PDG de Chrysler et Duracell, qui avait initialement inscrit la propriété pour près de 20 millions de dollars au printemps 2019.

Le complexe se compose de quatre groupements de terres séparés mais contigus, et la maison principale est une villa méditerranéenne de trois étages avec des planchers de bois franc à larges planches et un «décor apaisant et neutre». Dans le salon, cinq ensembles de portes françaises s’ouvrent sur une terrasse en brique, et trois autres ensembles de portes françaises dans le salon attenant s’ouvrent sur un patio séparé. Une cuisine ouverte comprend des appareils électroménagers en acier inoxydable, un garde-manger de majordome, du parquet et un plafond tapissé, s’ouvrant sur une salle de petit-déjeuner et un coin repas.

Un niveau inférieur partiellement souterrain abrite un bureau privé et une salle de conférence, tandis que le niveau supérieur abrite les quatre chambres principales de la maison principale, y compris une grande suite parentale avec cheminée et coin salon, patio privé, deux salles de bains, grand dressing et walk- dans le placard.

À l’extérieur, il y a un garage détaché pour quatre voitures, une maison d’hôtes avec une cuisine complète et une suite, une piscine, un pool house avec deux chambres et deux salles de bain complètes, un patio couvert, un terrain de sport de taille normale, des jardins à la française et plusieurs fontaines .

Au milieu de leur achat à Montecito, Perry et Bloom vendent des maisons – Perry une maison d’hôtes à Beverly Hills avec un prix de 8 millions de dollars et Bloom une maison à Beverly Hills.