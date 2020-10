Découvrez la communauté spectaculaire que Katy Perry et Orlando Bloom viennent d’acheter dans la communauté exclusive de Montecito, en Californie, juste à l’extérieur de Santa Barbara.

Il s’agit d’une immense propriété de 3,6 hectares avec une vue magnifique sur la mer.

Initialement coté pour près de 20 millions de dollars au début de 2019, il est tombé à 16 millions de dollars avant que Katy et Orlando puissent l’échanger davantage pour finir à 14,2 millions de dollars.

À l’arrivée, il y a un long chemin incurvé bordé de chênes qui mène à la maison principale, où il y a un patio en gravier pour garer la voiture juste en face de la villa méditerranéenne de trois étages.

Le salon offre cinq ensembles de portes françaises qui s’ouvrent sur une spacieuse terrasse en brique ombragée par de beaux chênes anciens, tandis que le salon attenant a une cheminée et trois autres ensembles de portes françaises qui s’ouvrent sur un patio séparé.

La cuisine a du parquet en bois et un élégant plafond rembourré qui continue sur les murs couvrant la salle de petit-déjeuner, qui s’ouvre directement sur une salle à manger extérieure. Il comprend également un grand îlot de cuisine, un garde-manger de majordome séparé et tous les appareils à la fine pointe de la technologie attendus dans les maisons de ce calibre.

Dans le hall, il y a deux escaliers séparés; l’un mène à un niveau inférieur partiellement souterrain, où se trouvent un bureau privé et une salle de conférence, l’autre mène à l’étage supérieur, où se trouvent les quatre chambres de la maison principale.

La luxueuse chambre principale occupe plus de la moitié de ce niveau et comprend une cheminée avec coin salon, des bains doubles, un grand dressing et un placard séparé.

Il y a aussi un patio privé avec une vue fascinante sur le domaine du domaine et l’océan Pacifique.

En plus de la maison principale, il existe d’autres structures disséminées ailleurs sur la propriété, notamment un garage séparé pour quatre voitures et une maison d’hôtes avec une cuisine complète, une suite, un bureau privé et un salon spacieux. /salle à manger.

À l’extérieur, ils ont de beaux jardins, des patios, des endroits pour méditer ou se détendre et un court de tennis privé.

Au loin, le joyau de la couronne, dans son propre vallon caché se trouve une piscine avec de belles mosaïques, ainsi qu’un patio couvert et un club-house avec deux autres chambres et deux salles de bain complètes.

Le couple vient d’avoir un bébé en août appelé Daisy Dove Bloom et a décidé de quitter le chaos de Los Angeles pour profiter de leur nouvelle paternité dans la paisible ville de Montecito où vivent les stars les plus riches d’Hollywood.