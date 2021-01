Katy Perry fêtera avec Electric, le 25e anniversaire de Pokémon | Instagram

Une bonne nouvelle est arrivée pour les fans de la chanteuse Katy Perry après s’être fait connaître sur la collaboration qu’elle va avoir avec la nouvelle saga du jeu vidéo ».Pokémon“à l’occasion de son 25e anniversaire.

L’euphorie s’est emparée des réseaux après avoir transcendé que la nouvelle chanson du chanteur, Katy Perry, intitulé, “Électrique“sera la nouvelle bande originale de la populaire franchise.

Il est à noter que depuis son dernier cinquième album intitulé “Sourire“, sorti par la pop star en 2020 où elle est revenue sur le même son pop qui l’a ancrée dans sa carrière, Katy Perry n’aurait pas donné les dernières nouvelles.

Aujourd’hui, ses fans sont devenus fous après avoir partagé quelques aperçus de ce que sera la chanson qui deviendra sûrement l’un des tubes préférés des fans de la chanteuse.

Ceci, grâce à la franchise de Nintendo la choisira comme voix qui célébrera le personnage de divertissement animé populaire qui aura un quart de siècle.

Le célèbre Pokémon, considéré comme une icône de l’histoire de la pop, appartient à la première génération, alors bien sûr, il mérite sa première chanson. C’est la star de la musique qui a partagé un message sur son compte.

Accompagné des souvenirs de la saga, le natif de Santa Barbara, Californie a publié.

L’endroit où vous avez été affecte directement où vous vous trouvez maintenant. Ce qui arrive à … Je ne peux pas croire que je changeais de Pokémon pendant la récréation du lycée et maintenant je fais partie de leur 25e anniversaire. Disons simplement que je me sens très électrique à ce sujet. “

À travers les images de la vidéo, vous pouvez voir un Pokeball avancer à travers un parcours d’obstacles et à la fin, un animal en peluche Pikachu Faire du skate dans une salle où de grandes lettres lumineuses présentent la nouvelle collaboration entre «Katy Perry & Pokémon».

C’est le moment où “Electric” prend sa place dans la scène après que la peluche se soit écrasée contre une plate-forme et que le son d’un vinyle commence, une chanson se fait entendre, devinez quoi? La voix de la star californienne interprétant “Electric”.

Bien que les fans veulent déjà en savoir plus, ces scènes ne sont pour l’instant qu’un avant-goût de ce que sera cette nouvelle collaboration, ce qui provoque déjà de l’anxiété chez les fans des deux personnages célèbres.

Elle était la chanteuse elle-même et aujourd’hui la mère de Daisy, son premier-né avec Orlando Bloom, qui a partagé via son compte Instagram une partie de la vidéo promotionnelle de sa nouvelle version.

Apparemment, Perry arrive rechargé en 2021 après avoir traversé une année au cours de laquelle sa carrière a été un peu lente avec l’arrivée de sa petite fille, et maintenant, précisément ce mercredi, il célèbre également une date très spéciale avec le 44e anniversaire de sa couple, Orlando Bloom.

La bonne nouvelle a donc marqué le début de ce qui pourrait être une bonne année pour la chanteuse de chansons célèbres comme “Darkhorse”, “Firework”, “Roar”, Hot N Cold “et sans oublier l’une de ses dernières sorties tout en il attendait sa bien-aimée Daisy Dove Bloom, “Smile”.

De même, la chanteuse a également célébré les 44 ans de vie du père de sa fille, Orlando Bloom, qui a joué dans une image dans une publication de Katy dans laquelle il a dédié un message très spécial au célèbre acteur de productions telles que “Pirates des Caraïbes”.

Le 44 le plus heureux pour mon amour, le père brillant de ma colombe et un miroir brillant qui me voit et me renvoie ce que je ne peux toujours pas voir … Merci de toujours revenir sur le tapis avec moi et de ne jamais regarder en arrière. Je suis si heureuse que ma lune ait trouvé son soleil, je t’aime tout un monde!, Lit-on.