Katy Perry a obtenu une ordonnance restrictive plus longue contre William Terry, accusé de l’avoir harcelée et d’avoir proféré des menaces. Le juge d’American Idol a d’abord demandé la protection de Terry en septembre, après qu’il aurait sauté par-dessus sa clôture alors qu’elle était à la maison avec sa fille nouveau-née, Daisy Dove Bloom. Perry a affirmé que Terry avait également tenté en vain de se rendre sur sa propriété de Beverly Hills début août.

Terry, 38 ans, a reçu l’ordre de rester à 100 ans de Perry, de son fiancé Orlando Bloom, de leur fille et du fils de 9 ans de Bloom, Flynn, de son mariage avec Miranda Kerr, pour les trois prochaines années. Terry a également reçu l’ordre de ne pas contacter Perry, sa famille et son personnel sur les réseaux sociaux ni de publier quoi que ce soit à son sujet, selon des documents obtenus jeudi par TMZ. Il a également reçu l’ordre de ne pas assister aux concerts et aux spectacles de Perry.

Le mois dernier, Perry a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire contre Terry. Elle a déclaré qu’il avait refusé de quitter son domicile lorsque sa sécurité l’avait trouvé sur place au début du mois de septembre. Il a été placé sous l’arrestation des citoyens, puis la police l’a arrêté pour intrusion. Terry a été libéré peu de temps après, et Perry avait peur de revenir. Elle a affirmé que Terry avait également essayé de pénétrer sur la propriété en août, affirmant qu’il avait été invité.

Le dossier judiciaire de Perry comprenait également des messages présumés que Terry avait postés sur Twitter, datant de décembre 2019, rapporte TMZ. Certains tweets incluaient le hashtag «tireur actif», des commentaires sur le meurtre de policiers et de chiens, ainsi que des menaces de blesser Bloom. Dans certains tweets, Terry aurait souhaité que Kerr et Flynn «attrapent COVID et meurent». Il y avait aussi des commentaires sexuellement explicites sur Perry. Le juge a accordé l’ordonnance d’interdiction provisoire en septembre. Cela a duré un mois, jusqu’à l’audience de cette semaine. Les documents indiquaient que Terry était sans abri.

L’ordonnance d’interdiction de trois ans devrait donner à Perry une certaine tranquillité d’esprit pendant qu’elle se concentre sur le tournage de la nouvelle saison d’American Idol. Jeudi, ABC a partagé une nouvelle photo de Perry avec ses collègues juges Luke Bryan et Lionel Richie et l’hôte Ryan Seacrest sur le nouvel ensemble Idol. Les juges siégeront à des bureaux individuels afin de pouvoir pratiquer la distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Dans une interview avec Entertainment Tonight cette semaine, Perry a déclaré qu’elle était ravie de retourner au travail et a loué les compétences de Bloom en tant que père. “Je veux dire, ma vie est juste très pleine et entière. Et vous savez, c’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là”, a-t-elle déclaré, ajoutant à propos de Bloom, “j’ai vu le Bjorn sur lui, je l’ai vu avec la bouteille, j’ai vu toutes les photos. Tout va bien. “