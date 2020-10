Exclusif

Katy Perry Je viens d’avoir un peu de tranquillité d’esprit – un juge a accordé une ordonnance de non-communication permanente contre l’homme qu’elle prétend l’avoir harcelée et menacé sa famille.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ … 38 ans William Terry doit rester à 100 mètres de Katy, son fiancé Orlando Bloom, leur petite fille nouveau-née et le fils d’Orlando Flynn de son précédent mariage à Miranda Kerr pour les 3 prochaines années.

Il est également interdit à Terry d’essayer de contacter Katy, sa famille ou son personnel sur les réseaux sociaux ou de publier quoi que ce soit à son sujet … et doit rester à l’écart de ses concerts ou de ses performances en direct.

Nous avons cassé l’histoire … Katy a cherché protection de Terry après avoir prétendument sauté la clôture de sa propriété de Beverly Hills en septembre et avoir été arrêté par des flics pour intrusion.

Katy a affirmé que Terry avait également tenté de le faire en août, après avoir publié des messages alarmants sur les réseaux sociaux pendant des mois. Elle craignait qu’il réessaye si elle n’obtenait pas une protection ordonnée par le tribunal.

Le comportement en ligne troublant de Terry aurait inclus de nombreux messages graphiques et sexuellement explicites sur Katy, des commentaires sur le meurtre de chiens et de flics, des menaces de «casser le cou d’Orlando Bloom» et le souhait que Flynn et Miranda «attrapent un covid et meurent».

Comme vous le savez … Katy juste est devenue mère pour la première fois en août, et j’espère qu’elle a maintenant une chose de moins à s’inquiéter en élevant sa fille, Daisy Dove Bloom.