Environ trois mois après avoir donné naissance à son premier enfant avec son fiancé, Orlando Bloom, Katy Perry a fait équipe avec Darius Rucker pour une performance spéciale lors des American Music Awards dimanche soir. Le rendre encore plus mémorable pour Perry, c’est que cela a marqué son retour sur scène après avoir accueilli sa fille dans le monde vers la fin de l’été.

Les deux se sont réunis sur une scène socialement éloignée pour interpréter sa nouvelle version de «Only Love», une chanson qu’elle a dédiée à son père avant la représentation. Les téléspectateurs ont été époustouflés par la gamme vocale affichée par le juge American Idol. Un utilisateur a écrit sur Twitter: «Katy Perry sert des voix pures avec la performance de« Only Love »pour la première fois aux AMA!» Un autre de ses fans a abattu tous les haineux qui auraient pu sentir qu’elle avait perdu un pas après être devenue mère: «Katy Perry peut chanter, maintenant tout le monde peut arrêter de mentir sur sa voix faible. La performance a été le grand moment de Perry pendant l’événement car elle, ni son compagnon de chant Rucker, ont été nominés pour des prix.

Katy Perry au service de la voix pure avec la performance de «Only Love» pour la première fois à #AMAs! pic.twitter.com/5dE7we9rTI – Perry Crave ★ (@PerryCrave) 23 novembre 2020

Bien que 2020 ait été une année à oublier pour beaucoup à travers le pays, Perry a connu une année plutôt réussie. Pour servir de juge au concours de chant ABC et être renouvelée pour une autre saison, Perry a également laissé tomber son dernier album quelques jours après avoir accouché. Intitulé «Smile», il a marqué le sixième album studio qu’elle a sorti et le premier depuis qu’elle a sorti «Witness» en 2017. Avant la sortie de l’album, Perry avait deux singles dans «Daisies» et la chanson titre. Deux de ses singles autonomes de 2019, «Never Really Over» et «Harleys in Hawaii», sont également sur l’album. Perry a vu l’album faire ses débuts au n ° 5 du classement Billboard 200, lui donnant cinq albums qui ont atteint le top 10.

En dehors de sa carrière professionnelle, rien n’a été aussi spécial, bien sûr, que de devenir mère pour la première fois. Dans un communiqué qu’elle et Bloom ont publié via l’UNICEF après avoir accueilli leur enfant dans le monde, les deux ont déclaré qu’ils «flottaient avec et s’émerveillaient» après ce moment passionnant. Les deux se sont rencontrés en 2016 et se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2019 alors que les deux sont sur le point de se marier, marquant chacun leur deuxième mariage.