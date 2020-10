Katy Perry est de retour au travail sur American Idol, deux mois après qu’elle et son fiancé Orlando Bloom ont accueilli leur premier enfant ensemble, Daisy Dove. Perry et ses collègues juges, Lionel Richie et Luke Bryan, ont commencé à filmer leur quatrième saison ensemble tout en suivant les directives de distance sociale pendant la pandémie de coronavirus. Le chanteur de “What Makes a Woman” a dit que c’était “incroyable” d’être de retour au travail et Bloom “fait un excellent travail” en tant que père au foyer.

Perry peut être repéré sur la première photo du nouvel ensemble Idol, qui montre les trois juges assis à leurs propres tables et leurs chaises espacées d’au moins six pieds. L’animateur Ryan Seacrest a rejoint le trio, debout entre Richie et Perry, qui portait une robe imprimée de vache. Dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, Perry a dit qu’elle était “reconnaissante” pour le travail d’Idol, qui lui donne l’opportunité d’aider les chanteurs à réaliser leurs rêves.

(Photo: ABC / John Fleenor via .)

“Je veux dire, ma vie est juste très pleine et entière. Et vous savez, c’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là”, a déclaré Perry, avant de féliciter Bloom pour ses talents de père. “J’ai vu le Bjorn sur lui, je l’ai vu avec la bouteille, j’ai vu toutes les photos. Tout va bien”, a-t-elle déclaré à propos de l’acteur, qui partage également un fils, Flynn, 9 ans. , avec l’ex-épouse Miranda Kerr.

Alors que le couple n’a pas partagé de nouvelles photos de Daisy depuis sa naissance, Bloom l’a décrite comme une “petite mini-moi, mini-slash ma maman, slash mini-Katy” lors de l’émission The Ellen DeGeneres Show. La star de Pirates des Caraïbes a déclaré qu’il se lie avec Daisy à travers un mantra bouddhiste qu’il a scandé pendant que Perry était enceinte. “Je me réveillais le matin et [chant], ce que je fais de toute façon tous les matins “, dit-il.” Alors maintenant, je rentre dans la pièce et [Daisy] entend ma voix et elle apaise un peu. Elle aime ça, elle répond très gentiment. C’est comme si j’étais un bébé chuchotant. Je gagne définitivement les points de papa. “

Perry et Bloom ont annoncé la naissance de Daisy fin août, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance pour partager la nouvelle. Ils ont utilisé leur plate-forme pour noter que toutes les femmes n’ont pas autant de chance que Perry d’avoir accès aux meilleurs soins de santé lors de l’accouchement. Le couple a également créé une page de dons pour collecter des fonds pour les mères et les enfants dans le besoin. “En soutenant l’UNICEF, vous soutenez un départ sûr dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant”, a déclaré le couple. “Nous espérons que votre [heart] peut fleurir avec générosité. “

Perry a annoncé sa grossesse dans le clip de “Never Worn White”. Elle a également sorti par hasard le single «Daisies» en mai. Bloom et Perry sont fiancés depuis février 2019. Ils prévoyaient de se marier en décembre, mais l’ont reporté jusqu’à ce qu’ils puissent trouver le lieu idéal. La deuxième date a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Ils ne seraient pas “concentrés” sur la planification du mariage pour le moment, Daisy prenant toute leur attention.