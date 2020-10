Katy Perry tombe à nouveau enceinte, dit Mhoni Vidente | Réforme

La cubaine Mhoni Vidente a partagé dans ses récentes prédictions que la chanteuse Katy Perry aura un deuxième fils avec son partenaire Orlando Bloom, car comme ils l’ont récemment rappelé, ils sont devenus parents.

Katy Perry et Orlando Bloom sont dans l’une des meilleures étapes de leur vie, car ils sont récemment devenus parents, mais une autre bénédiction pourrait venir.

Récemment, Mhoni Vidente l’a partagée prédictions où les noms des deux artistes résonnaient, car il assure qu’ils redeviendront Parents.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Katy Perry apparaît dans les prédictions de la Cubaine, puisqu’elle a parlé à plusieurs reprises de son avenir.

Je la visualise que pour le mois de mars ou mai, elle est de nouveau enceinte », a déclaré le célèbre voyant.

En outre, elle a non seulement fait savoir qu’elle pourrait tomber enceinte une fois de plus, mais a également ajouté que cette fois, ce serait un garçon et qu’elle aspire à en avoir un.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également souligné que le couple voulait avoir des jumeaux, mais ils ne le pouvaient pas et c’est pourquoi elles sont tombées enceintes très rapidement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 26 août que Daisy Dove Bloom est née, fille de Katy Perry et d’Orlando Bloom, une attente qui était plus que désirée par les deux célébrités et c’est qu’avoir sa petite Daisy Dove dans ses bras est quelque chose. leurs partisans et eux-mêmes attendent depuis plusieurs mois.

Tout au long de sa carrière, l’interprète de “Daisies” a dû passer par des relations fortes dans lesquelles elle ne faisait pas du tout bien, ceci avant de retrouver Orlando Bloom, l’amour de sa vie.

Il est à noter qu’Orlando avait déjà demandé à Katy Perry de se marier, mais malheureusement ils ont dû reporter leur mariage, tout cela pour plusieurs raisons et la plus récente était la pandémie causée par le coronavirus.

En revanche, à partir du moment où ils ont annoncé la nouvelle qu’ils attendaient leur bébé, leurs millions de followers étaient enthousiasmés et toute nouvelle liée au chanteur et à l’acteur est immédiatement devenue une tendance.

De plus, Katy Perry a annoncé il y a quelques semaines qu’elle montrerait sa vie avec Orlando Bloom et sa fille Daisy, puisqu’elle souhaite montrer un peu plus sa vie à ses followers.

Il ne fait aucun doute que cette nouvelle a surpris ses millions de followers, puisqu’ils n’ont jamais imaginé que l’un de ses plans était de lancer un documentaire sur ce à quoi ressemble sa vie avec son partenaire actuel Orlando Bloom et sa fille.

Cette information a été révélée par la rubrique Wired du Daily Star, qui s’est entretenue avec la chanteuse de son nouveau documentaire, puisqu’en plus de parler de sa vie privée avec son partenaire et sa fille, des photographies des coulisses de sa tournée de concerts seront également incluses. son album “Witness”.

En fait, nous n’avons que cinq chapitres et peut-être huit, neuf ou 10 chapitres et j’ai des images incroyables, je documente toujours des choses », a déclaré le chanteur.

Nul doute que Katy vient avec tout pour terminer cette année, car même si elle est maintenant mère, elle s’est assurée de ne pas quitter sa carrière musicale, donc il y a beaucoup qu’elle nous donnera dans les mois à venir.

Il est à noter que ce sera quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans le documentaire “Part Of Me”, dans lequel il a montré le moment où Russell Brand a demandé le divorce quelques minutes après être monté sur scène.

Et elle a également avoué que Taylor Swift était l’une des personnes qui l’ont motivée à documenter des fragments de sa vie et à la partager avec ses abonnés, puisque le documentaire Netflix “Miss Americana” l’a suffisamment surprise pendant tout le temps où elle a documenté ce qui se passe dans votre vie.

