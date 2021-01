“

Descendez », me dit Kay Burley, du même ton imposant qu’elle utilise pour griller les ministres du Cabinet lors de son émission de petit-déjeuner Sky News. Je m’allonge docilement sur le sol et elle me parle à travers un «stand up», l’exercice qu’elle répète 100 fois par jour, en se levant sans utiliser ses mains. Je peux à peine en gérer un. Mais ensuite, Burley a la réputation d’être dure – elle est surnommée «le chat à talons hauts de Hounslow». Elle fête ses 60 ans à Noël et prétend avoir plus d’heures de télévision en direct à son actif que quiconque. Alors que le pays se divise sur la question de savoir si les verrouillages de disjoncteurs sont la solution à l’augmentation des cas de Covid, Burley demande des comptes au gouvernement. «Cela peut être interprété comme donnant du fil à retordre aux gens, mais mon travail consiste à obtenir des réponses», dit-elle. «Les gens ont perdu des êtres chers, leur vie a été décimée, leur carrière détruite. Ils ont peur, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer ensuite et pourraient crier à la télé en leur demandant ça! De toutes les histoires que j’ai couvertes au cours de mes 40 ans, Covid est là-haut et cela continue.

En février, elle a passé trois jours au lit avec le virus, assommée par une hypertension et «un mal de tête qui ressemblait à une bande se resserrant autour de ma tête». «Même maintenant, parfois je suis vraiment fatigué. Je ne sais pas si ce sont les séquelles de Covid. Elle semble plate quand elle parle de cette année et de la façon dont elle a saboté ses plans. «J’allais organiser une grande fête pour mon 60e anniversaire mais je ne peux pas faire ça alors j’allais m’asseoir avec des éléphants en Afrique, puis j’allais louer une villa à Ibiza, puis c’était un château en Irlande , maintenant je pense que seuls deux ménages sont autorisés à se mélanger. Alors je le prends un jour à la fois. Je ne dis pas du tout malheur à moi, je comprends que je suis dans une position privilégiée, mais j’ai toujours le droit de dire que je serai heureux quand 2020 sera terminé.

Burley vient de quitter les ondes; elle a changé de la robe droite rose qu’elle portait à la télévision, en legging noir évasé et en haut à col bénitier violet et est pieds nus avec du vernis à ongles rouge et l’alliance de sa grand-mère portée sur son deuxième orteil. Hors des airs, elle a l’air plus douce et est minuscule, perchée sur le bord de sa chaise pivotante de bureau comme un moineau, étreignant ses genoux et posant sa tête dessus d’une manière enfantine.

Elle a vu un changement radical dans les médias. Quand elle a commencé comme journaliste au Wigan Post à 17 ans, elle était la seule femme. «Les femmes sont désormais beaucoup plus respectées», dit-elle. En fait, ce sont des radiodiffuseurs comme Burley et sa collègue de Sky Beth Rigby qui posent les questions difficiles au Cabinet (principalement masculin). Elle est proche de Rigby, qui est également en studio – Burley brosse la peluche de la robe de son amie et lui dit à quel point elle est belle.

Lire la suite

Avez-vous une crise spirituelle? Les meilleurs chamans de Londres

Le super pouvoir de Burley est d’interroger habilement, souriant alors qu’elle pose les questions délicates. Lorsque Matt Hancock est venu à son émission de petit-déjeuner le mois dernier, Burley l’a fait se tortiller, le pressant de clarifier les nouvelles restrictions de verrouillage et comment elles affectaient les relations sexuelles occasionnelles. Elle est offensée par l’idée qu’elle a flirté avec le secrétaire à la Santé, bien qu’il ait envoyé un texto après l’interview «pour dire que c’était amusant». “C’est ridicule. Je ne pense pas que Matt Hancock aurait pensé que je flirtais avec lui.

Bien qu’elle aime Hancock, elle dit qu’il est remarquable de constater le peu de femmes ministres par rapport à il y a un an. «Vous regardez des gens comme Amber Rudd, elle était un personnage formidable, Nicky Morgan en était un autre avec qui je devrais certainement m’assurer d’avoir fait mes devoirs. Il n’y a pas assez de femmes sur les bancs avant dans les deux partis. J’exhorte toutes les femmes qui souhaitent s’impliquer à le faire maintenant.

Elle est amicale avec les politiciens – deux membres du Cabinet faisaient partie de son équipe de quiz de verrouillage, bien qu’elle se méfie de lesquels, ainsi que le musicien Pete Townshend, qui «est entré et est parti quand les questions étaient difficiles». L’ancien rédacteur en chef du Daily Mail, Paul Dacre, est un autre ami – elle le connaît par l’intermédiaire de Les Hinton, l’ancien dirigeant de News International. Si Dacre obtient le poste pour lequel il est pressenti en tant que président de l’Ofcom «il sera sur le terrain, mais c’est une organisation tellement grande qu’il ne pourra pas changer tant que ça».

(Interrogatoire: Burley interroge Matt Hancock sur Sky. Après leur interview «flirty» portant sur les règles sur les relations sexuelles occasionnelles en lock-out, il a envoyé un texto pour dire que c’était «amusant» / Sky News)

C’est juste le PM qu’elle ne peut pas cerner. Burley a été interviewé par Boris Johnson et veut qu’il lui rende la pareille. «C’est une invitation ouverte pour moi à vous interviewer», dit-elle dans mon dictaphone. Nous sommes interrompus par la maquilleuse qui retourne un pinceau chauffant Dyson à Burley, qui la salue avec: «Bonjour superstar, gros câlins, je t’aime beaucoup.» Bien qu’elle dise qu’elle est assommée, elle a l’air en forme remarquable, même si elle prétend que ses fesses sont larges et qu’elle n’aime pas ça: “Mon grand-père me taquinait à ce sujet.”

Elle insiste sur le fait qu’elle essaie de bien paraître «pour moi-même, pas parce que je suis à la télé… C’est vrai que les femmes sont tenues à une autre norme, mais cela est en train de changer». Le jour de son 50e anniversaire, elle a eu un lifting, une procédure de 10000 £. En aurait-elle une autre? «Ne dites jamais non à plus de chirurgie plastique. Je suis un converti à l’aiguilletage en ce moment. Mère nature ne va pas m’agresser. Je travaille dur pour mon argent, je le dépenserai comme j’aime merci beaucoup.

Son régime est strict: une banane et une barre de céréales pour le petit-déjeuner, le déjeuner, «et puis c’est fait pour le reste de la journée». «Le danger de faire une émission de petit-déjeuner est qu’il y a tellement d’occasions de manger». «Avant Covid, j’ai dit que je restais en forme parce que j’aime pouvoir sortir et faire la fête aussi longtemps que je le pouvais. Cette partie de ma vie me manque tellement. Je peux comprendre pourquoi cela pose des problèmes de santé mentale aux gens. C’est bon de se défouler. Rigby avait l’habitude de la rejoindre lors des soirées, tout comme un pilote appelé Jonny, qui était souvent signalé comme proche de Burley. Elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de romantique entre eux. Comment est-il? «Quel pilote? Oh, eh bien, je n’ai pas vu Jonny depuis des lustres. Elle ne sera pas attirée par le fait qu’elle voit quelqu’un: «Vous ne demanderiez pas à un homme; bon effort, je suis journaliste depuis longtemps aussi.

Amber Rudd était formidable, tout comme Nicky Morgan. Il n’y a pas assez de femmes sur les bancs avant.

Burley a un fils, Alexander «Wolfie», 28 ans, qui l’aide avec des relations publiques bien que son travail principal soit «de trouver des voitures pour les gens avec trop d’argent et de prendre de brillantes photos d’eux». Son père est l’agent de football Steve Kutner. Ils ont divorcé quand Alexander était bébé (Burley a pris les diamants de la bague qu’il lui avait offerte pour leur premier anniversaire de mariage et les a transformés en piercing au nombril).

Quand elle a eu son fils, il n’y avait pas de congé de maternité en tant que tel, «juste six semaines et demie de salaire après votre semaine d’accouchement, un terme tellement ridicule». Elle est retournée au travail après trois mois. «Notamment parce que je ne suis pas une mère de la terre. Mais cela n’a pas affecté ma relation avec mon fils, vous ne pouvez pas avoir de papier de pédé entre nous. Bien qu’il aime me rappeler comment à son 11e anniversaire j’ai reçu un appel pour me dire, pouvez-vous aller en Espagne maintenant et interviewer Rebecca Loos?

«J’avais ses petits amis dans le jardin, le château gonflable, tout ça, et je devais y aller. Il utilise ça, disant que tu m’as laissé sous les escaliers avec du pain sec et pas d’eau. Mais il sait à quel point mon travail est important pour moi et cela nous a donné une belle vie. Il est amusant. Si je ne suis pas en ondes, je recevrai un texto de lui me demandant si je vais bien.

Il n’a pas à s’inquiéter – Burley vient de signer un contrat de cinq ans pour rester chez Sky. “Qui aurait cru? Je n’ai jamais pensé à quand je prendrais ma retraite quand j’ai commencé … C’est comme hier que Rupert Murdoch m’a dit, envie de venir et de nous rejoindre, et j’ai dû aller à la bibliothèque pour comprendre ce qu’était Sky parce que je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas Internet. »

(Personne du matin: Kay Burley avec Susanna Reid et Piers Morgan sur GMB)

Parler de salaire est toujours «difficile», dit-elle. «Si je demande une augmentation de salaire, j’ai tendance à demander à mon patron« pouvons-nous discuter du sale sujet de l’argent »alors il rit et ça brise la glace. Je pense que je suis payé ce que je mérite et je n’aime pas demander de l’argent, mais parfois vous devez le faire.

Est-ce que certaines personnes comme Gary Lineker, qui vient de prendre une réduction de salaire de la BBC, sur trop? «S’il travaillait dans l’industrie du football, il serait payé le double. Ce sont les forces du marché. Mais il est grand temps que la disparité salariale entre les hommes et les femmes se résorbe. Burley dit qu’elle est «une épargnante virile et une dépensière féminine», ajoutant: «Je ne veux plus jamais revenir à une situation comme quand j’étais petite et qu’il n’y avait pas d’argent à la maison, mais en même temps je travaille difficile pour mon argent et ma mère était morte avant mon âge, alors j’apprécie ma vie.

Ses parents travaillaient dans une fabrique de carton et sa voix se brise lorsqu’elle raconte comment sa mère, décédée d’un cancer du sein à l’âge de 59 ans, n’a jamais pu voir son fils. Son père est mort peu de temps après. «Il était féministe et a appris à ma sœur et moi dès notre plus jeune âge à avoir un mépris sain pour l’impossible et à réaliser que notre place dans le monde était égale à celle des hommes.

Cela signifiait qu’un homme «caressait son doigt le long de ma colonne vertébrale lors d’une fête et que j’étais victime de harcèlement sexuel, j’avais la confiance nécessaire pour me retourner et dire:« Si tu recommences, mon pote, je vais éteindre tes putains de lumières. ‘ Il a compris le message. Je comprends que toutes les femmes ne peuvent pas faire ce que j’ai fait ».

Ensuite, elle part aux États-Unis pour couvrir les élections. Elle a déjà interviewé Trump et s’ils se rencontrent à nouveau, ils commenceront par lui demander ce qu’il aurait fait différemment. À son retour, elle fera le spectacle depuis chez elle à Hounslow pendant deux semaines, «avec mes deux Setters irlandais – ils seront comme, qu’est-ce que tu fais, maman, nous voulons faire partie de l’action.» Ils auront du pain sur la planche s’ils veulent éclipser Burley.