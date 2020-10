Constantin Film a révélé les acteurs qui feront partie du redémarrage de Resident Evil, qui promet d’être une adaptation plus fidèle des jeux vidéo emblématiques de Capcom. Kaya Scodelario et Robbie Amell dirigent une production qui mettra également en vedette Hannah John-Lamen, Tom Hopper, Avan Jogia et Neal McDonough.

Comme indiqué par Deadline, tous joueront des personnages de jeux vidéo. Scodelario (The Maze Runner, Pirates des Caraïbes) jouera Claire Redfield. Un autre personnage emblématique à présenter est Jill Valentine, avec Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) dans le rôle.

Robbie Amell (Upload) sera Chris Redfield; tandis que Tom Hopper (The Umbrella Academy) jouera Albert Wesker et Avan Jogia (Zombieland: Kill and Finish) sera Leon S. Kennedy. Neal McDonough, connu pour «Yellowstone», entrera dans la peau de William Birkin.

UNE ADAPTATION FIDÈLE AUX JEUX VIDÉO

Ce redémarrage aura lieu en 1998, lors d’une nuit fatidique à Raccoon City. «Avec ce film, je voulais vraiment revenir sur les deux premiers jeux originaux et recréer la terrifiante expérience viscérale que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois», a déclaré le réalisateur Johannes Roberts dans le même média américain.

“En même temps, je veux raconter une histoire très humaine sur une petite ville américaine mourante, qui est relatable et maintenant très pertinente pour le public d’aujourd’hui”, a-t-il poursuivi.

La saga vit dans un bon moment, puisque le dixième opus de la franchise de jeux vidéo devrait être lancé en 2021. C’est sans compter les deux séries que prépare Netflix, l’une en image réelle et l’autre en animation. Resident Evil continue d’être l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies au cinéma, car ce redémarrage intervient après les six films dans lesquels Milla Jovovich a joué entre 2002 et 2017.

Source: Cependant