La secrétaire de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a été testée positive au COVID-19 lundi, a-t-elle tweeté, faisant d’elle la dernière personne sur l’orbite du président Donald Trump à avoir contracté le virus.

«Après avoir été testé négatif de manière constante, y compris tous les jours depuis jeudi, j’ai testé positif au COVID-19 lundi matin sans ressentir de symptômes», a annoncé McEnany sur Twitter. «Aucun journaliste, producteur ou membre de la presse n’est répertorié comme contact étroit par l’unité médicale de la Maison Blanche.»

Elle a ajouté: «En tant que travailleur essentiel, j’ai travaillé avec diligence pour fournir les informations nécessaires au peuple américain en ce moment. Avec mon récent test positif, je commencerai le processus de quarantaine et continuerai à travailler à distance au nom du peuple américain.

Dimanche, McEnany a répondu aux questions des journalistes à l’extérieur de la Maison Blanche. Elle n’a pas porté de masque pendant l’échange.

Le diagnostic positif de l’aide de campagne de Trump, Hope Hicks, a été rapporté jeudi par le New York Times. Le président Trump a annoncé ses résultats de test positifs et ceux de la première dame Melania Trump tôt vendredi matin, bien qu’il y ait une question sur le moment où ils ont appris leurs diagnostics pour la première fois. Le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’ancien conseiller de Trump Kellyanne Conway, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le président de l’Université Notre Dame, le révérend John I. Jenkins, ont également été testés positifs pour le COVID-19, après avoir visité le Maison Blanche le 26 septembre pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. (Barrett elle-même aurait contracté le coronavirus au cours de l’été, mais s’est rétablie.)

De plus, Nicolas Luna (assistant du président), la présidente du RNC Ronna McDaniel, deux journalistes qui couvrent / travaillent à la Maison Blanche et au moins un membre du personnel de la Maison Blanche qui siège dans la zone «presse inférieure» de l’aile ouest ont tous testé positif au cours des derniers jours.