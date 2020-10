Keanu Reeves est peut-être occupé à filmer Matrix 4, mais cela ne l’empêche pas de créer une romance avec sa petite amie Alexandra Grant. Tournant à Berlin ce week-end, l’acteur et Grant ont été vus en train de s’embrasser devant un hôtel.

Le moment passionnant de PDA a été capturé dans une photo, qui a été obtenue par PEOPLE et peut être consultée en cliquant ici. Dans l’image, Reeves – vêtue d’un jean bleu, d’une veste noire et portant deux sacs – pouvait être vue se penchant pour embrasser Grant, qui était assise dans le siège passager d’une berline, le visage obscurci par Reeves.

Reeves est actuellement en Allemagne pour la production du quatrième opus tant attendu de la franchise The Matrix. Le film avait initialement commencé la production en janvier, bien qu’en mars, il ait été mis en pause en raison de la pandémie de coronavirus. Prévu pour une sortie en avril 2022, Reeves reprend le rôle de Neo aux côtés des co-stars Neil Patrick Harris et Carrie-Ann Moss, avec Lana Wachowski toujours inscrite en tant que co-scénariste et réalisatrice. S’adressant à Entertainment Tonight du film en septembre 2019, Reeves a déclaré qu’il était “absolument ravi de reprendre son rôle, ajoutant que le prochain ajout à la franchise – qui a vu les trois dernières tranches gagner collectivement plus de 1,6 milliard de dollars à la boîte mondiale. bureau – est “très ambitieux. Comme cela devrait être!”

L’acteur et Grant sont arrivés à Berlin pour la reprise du tournage au cours de l’été. Le voyage conjoint a eu lieu au milieu de leur romance qui a fait la une des journaux, avec laquelle ils ont été rendus publics pour la première fois en novembre dernier lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge du gala LACMA Art + Film à Los Angeles, en Californie, en se tenant la main, bien que le couple se fréquenterait depuis des années.

Parlant de cette sortie dans une interview publiée en mars avec Vogue, Grant, qui connaissait Reeves pendant des années avant leur romance et avait collaboré pour la première fois avec l’acteur en 2011 sur le livre de l’acteur The Matrix Ode to Happiness, a déclaré qu’elle était submergée de questions. Elle a déclaré au point de vente: “Je pense que toutes les personnes que je connaissais m’ont appelé la première semaine de novembre, et c’est fascinant. Mais la question que je me pose dans tout cela est:” Quelle est l’opportunité pour le bien? “”

Au cours de cette même interview, Grant a également parlé de l’avenir de sa relation avec Reeves, y compris si elle les prévoyait de marcher dans l’allée, déclarant: “L’amour à tous les niveaux est profondément important pour mon identité. Comment est-ce pour éviter la question? Je Je ne crois pas que l’isolement soit la voie. Il y a une période d’isolement que je fais en tant que peintre, mais j’apprécie profondément l’expérience d’être dans des relations. “