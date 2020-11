Keanu Reeves et l’équipe de production de “Matrix 4” font l’objet d’une enquête pour une fête à laquelle ont participé plus de 200 personnes.

Alors que le monde est aux prises avec la pandémie de coronavirus, Keanu Reeves a été mêlé à une controverse pour avoir ignoré les restrictions sanitaires de Berlin.

«Matrix 4» a terminé le tournage de leurs scènes et pour fêter ça, ils ont organisé une fête avec plus de 200 personnes au complexe Ranbow à Potsdam, en Allemagne.

Tout cela, après avoir ignoré les réglementations qui empêchent les rencontres avec plus de 10 personnes au même endroit et dans le cas de l’étude, 50.

Keanu Reeves et Alexandra Grant étaient deux des participants, dont Lana et Lilly Wachowski (réalisateurs), Brian J. Smith, Christoph Fisser et Eréndira Ibarra.

Keanu Reeves et Alexandra Grant profitent de leur temps libre en Allemagne

Prendre la température, distribuer du gel et effectuer des tests rapides pour Covid-19 n’a pas suffi à rappeler aux invités l’état de santé qui, à l’intérieur de l’enceinte, a cessé d’utiliser des masques.

La fête avait un bar à sushis, des pizzas, des saucisses et des boissons, il y avait aussi des espaces pour se retirer pour avoir plus d’intimité et des zones pour se faire tatouer.

Bien que Keanu soit resté à l’écart et a pris sa retraite après 8h30, son nom continue de résonner en tant que star du film.

Lorsqu’ils ont été surpris par les autorités, les personnes présentes ont assuré qu’il s’agissait d’une scène du film, bien qu’il n’y ait pas de caméras pour soutenir cette déclaration.

Selon le producteur, les 200 présents étaient des figurants entrés avec le code secret “Icecream Teamevent”. Les autorités mènent des enquêtes, car elles n’ont reçu aucune notification préalable de l’événement.

Après ce qui s’est passé, Keanu a été vu en train d’étreindre un ami, peut-être a-t-il oublié qu’il avait assisté à cette fête dans laquelle il n’y avait pas de distance sociale.

Bien que Keanu et Alexandra aient été les plus prudents à la fête, ils n’ont cessé d’être jugés pour leur présence.

Une fois le cycle de tournage terminé, Keanu a quitté son logement en Allemagne pour retourner en Californie.

Humble, comme on l’appelle, il a traîné ses propres valises et a souri à ceux qui l’ont aidé dans son transfert.

Keanu ne pouvait pas partir sans avoir fait un geste noble avec ses collègues du département garde-robe et effets spéciaux dans “Matrix 4”.

Les 20 lunettes les plus emblématiques de l’histoire

Il leur a fait don de 50% de ses paiements après sa libération, estimés à 40 millions de dollars.

Pourtant, il n’est pas laissé les mains vides, car son avance pour le tournage était de 10 millions de dollars.