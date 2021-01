Keanu Reeves reviendra-t-il lors du redémarrage de Constantine? | INSTAGRAM

Depuis les derniers mois de 2019, on parlait du développement d’un redémarrage du film à succès «Constantine» et selon les rapports et les déclarations publiés par la société à l’époque, Warnes Bros. avait mentionné que Keanu Reeves était le premier sur la liste à reprendre le personnage fantastique.

Bien que nous sachions bien que, grâce à la contingence sanitaire mondiale, pratiquement tous les projets de films ont été suspendus ou dans le pire des cas annulés, il y a à peine quelques mois, certains tournages ont repris.

Cependant, en parlant hypothétiquement que tout est normal, sans complications de santé, ce n’est qu’en août de l’année dernière que nous aurions revu le célèbre et talentueux Reeves à l’écran, avec la première de Bill et ted 3, mais, pour des raisons évidentes jusqu’à présent, nous continuons à attendre.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Jessica Campbell perd la vie de façon inattendue, il y a de la consternation

Et nous savons très bien aussi que sa popularité explosera à nouveau en 2021 avec John Wick et Matrix 4Nous sommes des films très attendus par les fans de l’acteur de 55 ans, qui se retrouvera bientôt au box-office alors qu’un quart de deux de ses sagas les plus réussies sortiront l’année prochaine, si tout se passe bien.

Tout au long de sa carrière, Reeves a participé à plus de 80 films; il a donc d’autres personnages aimés par la culture populaire en plus de Ted, John Wick et Neo, l’un d’eux est “John Constantine”, qu’il a joué dans un film de 2005 réalisé par Francis Lawrence.

Le film «Constantine» est basé sur la bande dessinée DC du même nom; Cependant, le film n’a pas reçu de bonnes critiques pour ne pas être complètement attaché à l’histoire originale, à l’époque, c’est pour cette raison que la société a décidé de recréer l’histoire, et connaissant la portée que Keanu parvient à avoir, ils ont décidé de parier dessus pour pour reprendre son personnage.

Ainsi, 15 ans plus tard, Warner a l’intention de faire un nouveau film et Keanu Reeves pourrait jouer à nouveau le détective exorciste, selon une source d’un site célèbre, la société de production a déjà le projet de développement avec un script par Matsson Tomlin, co-auteur de “The Batman”.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Malgré le fait que Warner souhaite le retour de Reeves, l’acteur n’est pas sûr à 100% s’il jouera à nouveau Constantine, selon la fuite, cette réponse de l’acteur serait plus liée à des questions d’agenda que de goût, puisqu’au début de 2019 il a déclaré qui a toujours voulu jouer à nouveau John Constantine.

Le nouvel épisode serait un redémarrage et non une suite du film de 2005, donc si Keanu et la production ne peuvent pas correspondre aux horaires, cela n’affecterait pas nécessairement l’histoire.

Mais, il y a quelques mois, une autre petite fuite s’est produite, où des sources proches de Warner et DC affirment que Taron Egerton sera «Constantine» pour un film solo en préparation, qui ne sera pas au sein du DCEU, puisque les réalisateurs l’ont regardez cet acteur pour jouer ce personnage.

Même si, si ces nouveaux films sont confirmés, il y aurait plusieurs versions “Constantine” en même temps, puisqu’il y en a une appartenant à l’Arrowverse joué par Matt Ryan, HBO Max prépare une série de “Justice League Dark” où elle apparaîtra, en plus de cela, selon DC, la version de Keanu Reeves est celle qui appartient à la DCEU, il y aurait donc quatre personnifications de ce détective.

Mais à ce jour il n’y a pas eu de discussion sur le sujet, et tout reste comme une hypothèse, espérons que cette année l’industrie du cinéma n’aura plus d’inconvénients et pourra continuer son cours, pour nous offrir de grandes pièces de divertissement dans le septième art.