Keanu Reeves arbore une toute nouvelle coiffure alors qu’il continue de tourner pour Matrix 4 en Allemagne. Au cours du week-end, l’acteur, qui reprend son rôle de Neo Leaks dans le quatrième opus de la franchise de films The Matrix, a été repéré avec un nouveau buzzcut alors qu’il embrassait sa petite amie Alexandra Grant.

Photographié dimanche à Berlin, où Reeves et Grant sont restés alors que la production du film se poursuit, l’acteur arborait une tête rasée de près, rappelant la coiffure que son homologue à l’écran avait dans le film de 1999 The Matrix. Vous pouvez voir la photo sur PEOPLE en cliquant ici. Reeves avait été photographié à Berlin plus tôt en octobre, bien que ses cheveux aient été beaucoup plus longs à l’époque.

Reeves a confirmé qu’il reprenait son rôle lorsque Matrix 4 a été confirmé comme étant en préparation en août 2019. Les trois premiers films de la franchise futuriste – The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) et The Matrix Revolutions (2003) – a vu Reeves jouer le rôle du pirate informatique Neo, qui a été entraîné dans un groupe de rebelles qui lui ont révélé que le monde dans lequel il pensait vivre est en fait une dystopie dirigée par des robots, qui ont téléchargé la conscience humaine dans une réalité simulée et utilisé leurs corps pour créer de l’énergie.

Reeves reprendra son rôle aux côtés des vétérans de Matrix Carrie-Anne Moss, qui joue Trinity dans les films, et Jada Pinkett Smith. Les nouveaux arrivants incluent Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Toby Onwumere. Reeves a déclaré qu’il était “absolument ravi” de reprendre son rôle, ajoutant que le prochain ajout à la franchise était “très ambitieux. Comme il se doit!” Le film sera réalisé par Lana Wachowski, qui a écrit et réalisé les trois premiers films avec sa sœur, Lilly Wachowski.

“Bon nombre des idées que Lilly et moi avons explorées il y a 20 ans sur notre réalité sont encore plus pertinentes maintenant”, a déclaré Wachowski lors de l’annonce du film. “Je suis très heureux de retrouver ces personnages dans ma vie et reconnaissant d’avoir une autre chance de travailler avec mes brillants amis.”

La production du film a commencé en janvier, bien qu’elle ait été mise en pause en mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui a interrompu les productions à travers le monde. Le tournage a repris à Berlin en août. Matrix 4 était initialement prévu pour une sortie en salles le 21 mai 2021, bien qu’en raison du report de la production, il ait été repoussé jusqu’en avril 2022.