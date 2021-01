je

La star de A Sin Keeley Hawes a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de pleurer en discutant du drame, tel est le lien entre elle et ses co-stars.

L’actrice acclamée incarne la mère du personnage principal d’Olly Alexander, Ritchie, dans la série Channel 4, qui se déroule à Londres pendant la crise du VIH / sida des années 1980.

It’s A Sin est créé par Russell T. Davies, également l’auteur de la série révolutionnaire des années 90 Queer As Folk.

S’exprimant lors d’un événement pour la série BFI At Home, Hawes a retenu ses larmes et a déclaré: «J’ai fait des interviews et je ne peux pas parler de la distribution et de la beauté et de la générosité qu’ils ont avec moi.

«Je ne peux pas parler des personnages. Vous les portez avec vous, ils ne vous quittent pas. Et cela dépend de la distribution et de leurs performances et de l’écriture de Russell.

Hawes, connue pour son travail sur Line Of Duty et Bodyguard, a révélé que dès qu’elle a entendu parler de It’s A Sin, elle s’est tournée vers le mari de l’acteur Matthew Macfadyen et lui a dit qu’elle voulait y figurer.

Elle a déclaré: «J’ai lu le communiqué de presse sur l’émission et j’ai dit à mon mari, ‘oh mon Dieu, j’aimerais être là-dedans’.»

Hawes, 44 ans, joue Valerie dans It’s A Sin, la mère de Ritchie, un jeune gay. Elle est décrite comme «un produit de sa génération». L’actrice a évoqué le défi de rendre un personnage désagréable empathique pour les téléspectateurs.

Elle a dit: «Valérie est quelqu’un qui est très facile à détester et donc le truc était de lui apporter quelque chose de sympathique parce que nous devons avoir de l’empathie avec elle.

“Et je fais. Je connaissais des femmes comme ça, je connaissais des gens comme ça. Au fond, elle adore ses enfants et son fils. Dans son cœur, elle l’adore.

It’s A Sin démarre sur Channel 4 le 22 janvier.