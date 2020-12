Il est devenu de plus en plus clair ces derniers jours que le système de niveaux que vous avez introduit il y a deux semaines n’a pas réussi à contrôler la transmission de Covid-19. Malheureusement, il semble maintenant que le gouvernement a – une fois de plus – perdu le contrôle des infections, mettant ainsi notre économie et notre NHS en danger au cours de la nouvelle année.

Ce sera une source de grande anxiété pour les gens de partout au pays, qui ont fait tant de sacrifices pour assurer la sécurité des familles, des êtres chers et des communautés. Le travail fantastique des scientifiques et d’autres personnes dans le développement d’un vaccin a été une formidable réussite pour notre pays et nous a permis à tous d’avoir à nouveau espoir. Mais nous avons été ramenés sur terre avec un bruit sourd alors que la sombre possibilité d’un hiver de plus en plus sombre se présente.

J’ai salué le fait que le Gouvernement ait recherché une approche quadri-nationale sur les arrangements pendant la période de Noël. Je comprends que les gens veulent passer du temps avec leur famille après cette terrible année, mais la situation a clairement empiré depuis que la décision concernant Noël a été prise. Il ne sert à personne que les politiciens ignorent ce fait.

Je suis d’avis que vous devriez maintenant convoquer COBRA dans les prochaines 24 heures pour examiner si l’assouplissement actuel est approprié compte tenu du nombre croissant de cas. Si vous concluez avec les scientifiques du gouvernement que nous devons prendre des mesures plus strictes pour assurer la sécurité des gens pendant Noël, vous bénéficierez de mon soutien.

Tout resserrement supplémentaire des restrictions sera évidemment profondément décevant pour de nombreuses personnes à travers le pays. Beaucoup auront déjà commencé à planifier Noël et se seraient accrochés à la perspective d’une journée heureuse avec leur famille et leurs proches pour nous aider à traverser ces mois difficiles. Mais le public ne veut pas de faux réconfort, de paroles chaleureuses ou de défis évités de la part de son premier ministre. Ils veulent du leadership.

C’est un moment critique pour notre pays. Le système à plusieurs niveaux n’a pas gardé le virus sous contrôle et nous a laissé une précieuse marge de manœuvre. En termes simples, si vous prenez la mauvaise décision maintenant, les ramifications pour notre NHS et notre économie au cours de la nouvelle année pourraient être graves.

Notre pays a déjà connu l’un des pires taux de mortalité excédentaire d’Europe et la pire récession de toutes les grandes économies. Ce n’était pas une fatalité, mais un échec à prendre les décisions difficiles au bon moment. Le gouvernement a été trop lent au début de la pandémie et en septembre, alors qu’il était clair que nous avions besoin d’une coupure de circuit à mi-parcours, vous avez choisi d’ignorer les avis scientifiques et repoussé l’inévitable jusqu’en novembre.

Je vous exhorte à ne pas répéter la même erreur maintenant. Votre priorité doit être un Noël en toute sécurité, ce qui permet une nouvelle année saine et prospère.

Cordialement

Keir Starmer

Chef du parti travailliste