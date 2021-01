S

ir Keir Starmer a exhorté le gouvernement à utiliser le troisième verrouillage national en Angleterre pour créer un programme de vaccination «24 heures sur 24» afin de mettre fin à «ce cauchemar».

Dans une réponse télévisée à la déclaration de Boris Johnson, le dirigeant travailliste Sir Keir a réitéré que son parti soutenait les nouvelles mesures imposées et les soutiendrait lors d’un vote à la Chambre des communes.

Les commentaires sont venus au moment où il est apparu qu’une personne sur 50 dans les ménages privés en Angleterre avait eu Covid-19 entre le 27 décembre et le 2 janvier, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Sir Keir a déclaré que le Parti travailliste continuerait de surveiller le Premier ministre là où les députés estiment qu’il échoue dans sa réponse à Covid-19.

Il a ajouté: «Le peuple britannique a tant sacrifié mais, grâce au dévouement et à la brillance de nos scientifiques, il y a un espoir de sortir de ce cauchemar», a déclaré Sir Keir, appelant la nation à «reprendre l’esprit» de le début de la pandémie.

«Cela signifie utiliser ce verrouillage pour mettre en place un programme de vaccination massif, immédiat et 24 heures sur 24 pour administrer des millions de doses par semaine d’ici la fin du mois dans chaque village et ville, chaque grande rue et chaque opération de médecin généraliste», at-il a continué.

«Nous avons besoin que nos entreprises et nos services publics travaillent main dans la main pour le bien commun. Nous avons besoin d’une armée de volontaires et d’utiliser toutes les ressources à notre disposition.

Chris Whitty: 1 personne sur 50 en Angleterre a le virus

«C’est maintenant une course entre le virus et le vaccin. Et si nous nous unissons en tant que nation, nous pouvons gagner.

Il a déclaré: «Je crois que lorsque tout le monde regarde la position, les gens comprennent à une écrasante majorité que nous n’avons pas le choix.

«Lorsque l’Office of National Statistics (ONS) nous dit que plus de 2 pour cent de la population est maintenant infectée, c’est plus d’un million de personnes en Angleterre.

«Et quand aujourd’hui nous avons signalé 60 000 nouveaux cas supplémentaires, et quand le nombre de patients dans les hôpitaux en Angleterre est maintenant 40% plus élevé qu’au premier pic d’avril.

«Je pense évidemment que tout le monde – vous tous – voulez être sûr que nous, au gouvernement, utilisons désormais chaque seconde de ce verrouillage pour mettre ce bouclier invisible autour des personnes âgées et vulnérables sous forme de vaccination et ainsi commencer à amener cette crise à une fin.”

La conférence et les chiffres sont intervenus alors que le Royaume-Uni enregistrait 60916 cas de coronavirus confirmés en laboratoire à 9 heures du matin mardi – le total quotidien le plus élevé signalé jusqu’à présent depuis le début de la pandémie.