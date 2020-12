S

ir Keir Starmer fait face à une rébellion très médiatisée suite à sa décision de soutenir l’accord commercial du Premier ministre avec l’UE juste un jour avant le vote au Parlement.

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell et l’ancien ministre Ben Bradshaw font partie des signataires d’une déclaration appelant les partis d’opposition à ne pas soutenir l’accord «pourri», a rapporté The Guardian.

La déclaration, organisée par Another Europe is Possible and Labour for a Socialist Europe, avertit que l’accord est une “dégradation substantielle des relations du Royaume-Uni avec l’UE” et “est conçu pour ouvrir la porte à une déréglementation économique effrénée.”

Mais Sir Keir a déclaré qu’il appellerait les députés travaillistes à soutenir l’accord de libre-échange «mince» post-Brexit, malgré les craintes qu’il ne parvienne pas à protéger de nombreux secteurs économiques clés, les normes alimentaires et l’environnement.

Il a toutefois fait valoir que l’alternative de mettre fin à la période de transition du Brexit le 31 décembre sans accord en place serait encore pire pour l’économie.

Sa position a bouleversé certains pro-européens du parti qui disent qu’ils ne devraient pas soutenir un accord défectueux et devraient plutôt s’abstenir.

En plus de M. Bradshaw, le journal a déclaré que les signataires comprenaient l’ancien ministre Lord Adonis de l’aile blairite du parti.

De gauche à droite, M. McDonnell rejoint un autre ancien ministre du cabinet fantôme Clive Lewis.

La déclaration prévient qu’il est du devoir de l’opposition d’assurer un contrôle parlementaire adéquat et de proposer une alternative.

«Cette tâche devient plus difficile si les partis d’opposition tombent dans le piège de se rallier autour de cet accord pourri», a-t-il déclaré.

«Nous assistons à un acte de vandalisme contre nos moyens de subsistance, nos droits et nos horizons.

«Nous appelons les travaillistes, le mouvement travailliste et les autres partis d’opposition à ne pas soutenir l’accord sur le Brexit des conservateurs lorsqu’il sera mis aux voix à la Chambre des communes.»

D’autres signataires incluraient d’anciens députés européens, des conseillers et des militants locaux.

Le parti travailliste est le seul parmi les partis d’opposition à dire qu’il soutiendra l’accord – le SNP et les libéraux démocrates ayant déclaré qu’ils voteraient contre.

Le DUP – qui a soutenu le Brexit – a également déclaré qu’il s’opposerait à l’accord car le règlement de divorce du Brexit impose des contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Le communiqué met en garde contre une “dégradation substantielle des relations du Royaume-Uni avec l’UE”

Pendant ce temps, la soi-disant «chambre vedette» des avocats dirigée par le député eurosceptique chevronné Sir Bill Cash et réunie par le groupe de recherche européen des Tory Brexiteers devrait rendre son verdict sur l’accord.

Malgré certaines appréhensions sur certains éléments du paquet, on pense que le groupe sera globalement favorable – même si certains sont mécontents de la manière dont l’accord, qui compte plus de 1 200 pages, est transmis au Parlement en une seule journée.

Cependant, avec le soutien du parti travailliste à l’accord, il devrait être adopté confortablement mercredi.