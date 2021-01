S

ir Keir Starmer doit demander aux Britanniques de le soutenir dans «la construction d’un avenir meilleur» alors qu’il expose sa vision post-Covid pour le Royaume-Uni.

Dans un appel de ralliement au peuple britannique lundi, le dirigeant travailliste utilisera la création du NHS par son parti comme source d’inspiration pour relever les défis à venir.

Il dira à ses compatriotes qu’ils «peuvent bâtir un pays digne des sacrifices» consentis pendant la pandémie de la même manière qu’une administration travailliste «a construit l’État providence sur les décombres de la guerre» après 1945.

Utilisant son discours pour définir les lignes de bataille pour les prochaines élections générales de 2024, Sir Keir accusera le gouvernement de Boris Johnson d’avoir «de mauvaises priorités pour la Grande-Bretagne».

Le dirigeant travailliste exhortera Boris Johnson à payer aux travailleurs du NHS un “ salaire décent ”

Il est sur le point d’appeler à ce que les familles soient «mises en premier» lors du dernier verrouillage, exigeant que les ministres protègent les budgets des ménages touchés par l’épidémie des hausses de taxes municipales et des réductions du crédit universel.

L’analyse du travail suggère que l’augmentation prévue de 5% de la taxe d’habitation par Downing Street pour ceux qui vivent dans une propriété de la bande D verrait les factures augmenter en moyenne de 90 £ en avril.

Le chancelier Rishi Sunak a donné le feu vert à la taxe d’habitation et à la cotisation sociale augmentée respectivement de deux et trois pour cent lors de son examen des dépenses.

Les travaillistes ont également déclaré que l’arrêt d’une réduction prévue du crédit universel en avril mettrait 1 000 £ supplémentaires dans les poches de six millions de familles.

Sir Keir fera également pression pour que les travailleurs clés, tels que les enseignants, les forces armées et les travailleurs sociaux, reçoivent des augmentations de salaire et pour que l’interdiction des expulsions et des saisies de propriété soit prolongée aussi longtemps que le Royaume-Uni reste verrouillé.

«C’est le gouvernement qui a donné à Dominic Cummings une augmentation de salaire de 40 000 £ mais ne paiera pas à nos soignants un salaire décent», devrait-il dire.

«C’est le gouvernement qui a gaspillé 22 milliards de livres sterling de l’argent des contribuables dans un système de test qui ne fonctionne pas mais qui ne trouve plus d’argent pour subvenir aux besoins des familles.

«Et c’est le gouvernement qui a injecté de l’argent sur des contrats privés qui n’ont pas abouti mais ne donnent pas aux conseils le soutien dont ils ont besoin.

«C’est pourquoi j’appelle aujourd’hui le gouvernement à donner la priorité aux familles pendant ce verrouillage.»

L’ancien directeur des poursuites pénales évoquera l’exemple de l’administration Clement Attlee, qui a pris les rênes du premier ministre conservateur Winston Churchill en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, comme preuve de la façon dont le pays pourrait rebondir face à l’impact dévastateur de coronavirus.

Le Royaume-Uni connaît sa pire récession économique en 300 ans et plus de 80000 personnes ont perdu la vie après avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

«Il y aura des mois difficiles à venir, mais les saisons tourneront», prédira Sir Keir.

«Un hiver sombre cédera la place à un printemps plus radieux et quand ce sera le cas, je sais qu’ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur.

«Nous pouvons construire un pays digne des sacrifices du peuple britannique. Tout comme nous l’avons fait en 1945 lorsque le gouvernement d’Attlee a construit l’État-providence à partir des décombres de la guerre.

Sir Keir, interrogé dimanche sur ses propositions économiques pour le pays lors de l’émission Andrew Marr de BBC One, a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire quelles seraient les perspectives.

Il a ajouté: «Je ne vais pas à ce stade exposer quelle sera la situation en 2024. Je ne sais pas quel sera l’état de l’économie à ce moment-là.

«Je sais que nous devons avoir des priorités pour aller de l’avant, sécuriser notre économie, protéger le NHS et reconstruire notre pays.

«Quand nous arriverons à 2024, j’expliquerai en détail ce que fera un nouveau gouvernement travailliste.»

Amanda Milling, coprésidente du Parti conservateur, a déclaré: «Keir Starmer appelle une fois de plus à des actions que les conservateurs prennent déjà au gouvernement.

«Nous avons fourni un ensemble de soutien sans précédent de 280 milliards de livres sterling pour protéger les emplois, les moyens de subsistance et les services publics pendant cette pandémie: payer les salaires de près de 10 millions de travailleurs grâce à notre programme de congé, augmenter le crédit universel de 1000 livres et donner aux conseils des fonds supplémentaires les plus vulnérables.

«Les conservateurs continueront de placer les familles et les communautés au cœur de chaque décision que nous prenons alors que nous tenons nos promesses envers le peuple britannique.