Le nouveau talk-show en ligne de Keith Olbermann a attiré l’attention des médias sociaux grâce à sa tirade furieuse contre le président Donald Trump jeudi. Olbermann a quitté un emploi chez ESPN pour se concentrer sur son émission YouTube cette semaine, et dans le deuxième épisode, il a qualifié le président de «terroriste». Plus choquant, cependant, Olbermann a appelé à ce qu’un large éventail de «facilitateurs» de Trump soient «poursuivis, condamnés et écartés de notre société».

Olbermann n’a donné aucun coup de poing à l’administration Trump dans son nouveau monologue, appelant à ce que toutes les personnes même à distance connectées au président soient pénalement accusées de complicité dans ses actions. À Olbermann, cela comprenait non seulement des fonctionnaires de la Maison Blanche, mais aussi la juge Amy Coney Barrett, le sénateur Mike Lee et le procureur général William Barr, pour n’en nommer que quelques-uns. Il a même appelé le meurtrier présumé de 17 ans, Kyle Rittenhouse, qui a abattu trois manifestants à Kenosha, dans le Wisconsin le mois dernier, en tuant deux. Le monologue d’Olbermann n’a pas bien plu aux partisans de Trump en ligne.

“Lui, et ses facilitateurs, et ses partisans, et ses collaborateurs, ainsi que les Mike Lees et les William Barrs … et les Mike Pences, et les Rudy Giulianis et les Kyle Rittenhouses et les Amy Coney Barrett doivent être poursuivis et condamnés et retiré de notre société pendant que nous essayons de la reconstruire et de reconstruire le monde que Trump a détruit en le transformant en virus », a déclaré Olbermann.

C’était le crescendo d’une vidéo de 15 minutes, dans laquelle Olbermann faisait référence aux actions les plus récentes de Lee, Barrett, Barr et d’autres plus tôt. Pourtant, certains ont dit que les implications de cette tirade allaient trop loin, même pour les critiques du président.

Olbermann a commencé sa carrière en tant que diffuseur sportif avant de se tourner vers la politique sur MSNBC de 2003 à 2011. Il est retourné au sport par la suite, mais s’est replongé dans la politique lorsque Trump a remporté la présidence en 2018. Olbermann a été embauché par ESPN début 2018, mais cette semaine, il a annoncé qu’il démissionnait pour se concentrer sur les commentaires politiques. Pour Olbermann, cela a pris la forme d’une émission YouTube indépendante.

Certains ont averti Olbermann que ses commentaires de jeudi le faisaient paraître “aussi extrême” que Trump et ses partisans. D’autres ont applaudi l’ancre et ont appelé d’autres personnalités publiques à se manifester tout aussi fermement. Même ses partisans étaient clairement impressionnés par les extrêmes de sa rhétorique.

Les partisans du président ont pris ce monologue personnellement, craignant apparemment que si Olbermann réussissait, ils seraient également responsables de toutes les actions du président. Voici un aperçu du déroulement de la conversation.