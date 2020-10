Eddie Van Halen a tragiquement perdu mardi son combat contre le cancer de la gorge. Le guitariste emblématique avait 65 ans au moment de son décès. Dans les heures qui se sont écoulées depuis que son fils, Wolfgang, a annoncé sur Twitter la mort de son père, de nombreux acteurs de l’industrie du divertissement ont exprimé leur chagrin face aux perdus.

Bien que Van Halen ait dominé pendant des décennies dans l’industrie du rock, l’impact du guitariste s’est fait sentir dans tous les genres musicaux. Guitar World l’a même classé parmi les meilleurs de tous les temps sur une liste de 132 guitaristes. Avec une marque si durable sur la communauté, il n’est pas étonnant que sa présence ait été ressentie par de nombreuses personnes de l’industrie, y compris celles du monde de la musique country. Avant sa mort, il avait été bien documenté sa lutte contre des problèmes médicaux, surmontant auparavant le cancer au début des années 2000.

Il a clairement laissé un impact durable sur certaines des plus grandes stars de Nashville, notamment Kenny Chesney et Keith Urban. Ce dernier est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes du pays aujourd’hui et lui a rendu hommage et en particulier à sa capacité de jeu de guitare exquise, l’appelant un «maître des solos complexes». Voici un aperçu des autres stars qui ont rendu leurs hommages respectifs à l’icône de la musique tardive.

Hier, @amandashires et moi chantions notre chanson lourde et les caméras tournaient et je pouvais dire qu’elle ressentait des émotions, alors j’ai très mal joué un peu d’Eruption pour la faire sourire et ça a marché. Aucun musicien ne m’a jamais apporté plus de joie que #EddieVanHalen. Reconnaissant. – Jason Isbell (@JasonIsbell) 6 octobre 2020

prevnext

«Tellement attristé d’apprendre le décès d’Eddie Van Halen. J’étais émerveillé et complètement émerveillé par l’immense talent d’Eddie et son incroyable talent de guitare. L’un des plus grands rockeurs de tous les temps et il me manquera.

-John Fogerty pic.twitter.com/TjdduUSlhL – John Fogerty (@John_Fogerty) 6 octobre 2020

prev