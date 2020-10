Avec chacun de ses albums, Keith Urban est devenu un peu plus expérimental avec son son, apportant des éléments de différents genres comme la pop, le R&B et plus encore. S’adressant à l’artiste country-rap Breland dans le dernier épisode de Land of the BRE Radio sur Apple Music Country, Urban a déclaré que cette diversification était intentionnelle.

“Je pense que ce que j’ai fait lentement depuis le premier album, c’était d’essayer de créer mon propre son et de créer mon propre son, pour que mon nom devienne un genre”, a-t-il déclaré. “Et puis si tu aimes ce genre de chose, tu viens à mon nom pour trouver des chansons, tu sais? Et tu sais à quoi tu t’attends.”

La star australienne a déclaré que l’une des façons dont il restait créatif et pouvait aller de l’avant était de ne pas se remémorer ses réalisations précédentes. «J’aime ce que je fais – aimer, aimer, aimer», dit-il. “Et je ne sais pas comment c’est possible, mais j’oublie complètement, honnêtement à Dieu que je n’ai jamais rien fait. Je ne me promène pas avec le sentiment ou le sentiment d’avoir fait quoi que ce soit. Rien du tout.”

Urban a ajouté qu’il n’avait même pas de récompenses ou de plaques exposées dans sa maison. “Pas de récompenses, pas de distinctions nulle part. C’est toujours une ardoise vierge”, a-t-il révélé. «J’adore marcher dans le studio et c’est complètement vide. Et je parlais de ça à un de mes amis l’autre jour et il dit: ‘Oh, vous avez l’esprit de débutant. Et j’ai dit: “Je n’ai jamais entendu ce terme auparavant.” Et il dit: «Ouais, vous avez l’esprit de débutant. Et il dit: “C’est une bonne chose à avoir. Vous devriez vous y accrocher. Vous l’avez ou vous ne l’avez pas. Vous l’avez. Vous avez l’esprit de débutant. Je vous garantis que vous pouvez écrire des chansons pour le les 50 prochaines années et vous serez toujours ravi d’écrire des chansons. ‘”

Breland était l’un des artistes présentés sur le nouvel album d’Urban, The Speed ​​of Now Part 1, en duo avec le chanteur sur le morceau d’ouverture rapide “Out the Cage” avec le guitariste Nile Rodgers. Urban et Breland ont écrit la chanson ensemble à Nashville avec Sam Sumser et Sean Small, et Urban a déclaré à The Boot que lui et Breland “avaient juste cliqué”.

“Je sais pourquoi je l’écris, je connais la perspective que j’en tire de mon expérience de vie et les choses qui me passionnent”, a-t-il déclaré à propos de “Out the Cage”, qui combine des rythmes électroniques avec un banjo. “[But also,] Je sais pourquoi il l’écrit, et c’est une expérience de vie différente, une passion différente, c’est une poussée différente, et pourtant, tout est lié: tout est basé sur ce sentiment d’enfermement, qu’il s’agisse d’oppression ou d’enfermement de toutes sortes de façons, vraiment.”