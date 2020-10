Keith Urban et Nicole Kidman se sont mariés en 2006 après s’être rencontrés lors d’un événement l’année précédente, et il est clair que Kidman a changé la vie d’Urban à plus d’un titre. Dans une nouvelle interview avec Variety, le chanteur a réfléchi sur la relation qu’il entretient avec sa femme, partageant que leur communication ouverte est la clé de leur dynamique.

«Il y a des moments où j’aurais aimé dire pardon à quelqu’un avant qu’il ne quitte ma vie ou ‘je t’aime’ à quelqu’un qui est décédé, et je n’ai jamais eu la chance», a déclaré Urban. “Il a fallu épouser Nic pour tout savoir à ce sujet, apprendre à communiquer correctement, parler et dire des choses. Je pouvais écrire une bonne chanson d’amour, mais j’étais terrible dans les relations, parce que je ne savais pas vraiment.”

Le sujet de la communication a été abordé pendant que Urban discutait de sa chanson “Say Something”, de son nouvel album The Speed ​​of Now Part 1, qui présente un deuxième couplet discutant de la nécessité de parler des émotions importantes, à l’attitude Urban dit que c’est le contraire de celui que possédait son père.

“” Ne dis rien, ne monte pas dans les caisses à savon, ne prêche pas aux gens. Continuez simplement votre vie et votre travail, et ne secouez pas le bateau “”, a déclaré le lauréat d’un Grammy à propos de l’attitude de son père . «Alors j’ai pensé: ‘Comment cette chanson résonne-t-elle avec moi?’ Parce que je pense qu’il y a des moments où le silence est dangereux, et nous devons prendre la parole – et je suis heureux que beaucoup de cela se passe enfin dans le monde en ce moment. C’est impératif. Mais j’ai aussi pensé à la façon dont j’ai été élevé par mon père.”

Urban a expliqué qu’il appréciait le fait que sa famille voyait l’intérêt de laisser les actions parler plus fort que les mots, “nous n’avons pas non plus parlé de choses intimes dans notre maison. Il ne s’agit donc pas seulement d’être là-bas dans le monde sur votre boîte à savon. aussi d’être dans ma famille intime où nous ne parlions vraiment pas de choses. Le silence n’était pas bon non plus. “

Urban et Kidman partagent maintenant leurs filles Sunday Rose et Faith Margaret, et le chanteur s’est dit «heureux que nos filles soient dans un environnement très différent où nous parlons de choses tout le temps».

Le mois dernier, Urban a déclaré à Entertainment Tonight qu’il «s’était bien marié». «Nous sommes les meilleurs amis», a-t-il déclaré à propos de lui et de Kidman. “C’est le fondement de tout pour nous, c’est que nous sommes juste entrelacés et je me sens très, très béni et reconnaissant.”