Les CMA Awards 2020 sont dans moins d’une semaine et une nouvelle série d’artistes a été annoncée pour le prochain spectacle jeudi matin. Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Little Big Town, Old Dominion, Jon Pardi, Carly Pearce et Lee Brice, Keith Urban et Morgan Wallen prendront tous le étape lors de la diffusion, qui sera virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

Aldean, Bentley, Brothers Osborne, Fleenor et McBryde ouvriront le spectacle avec un hommage à plusieurs chansons à Charlie Daniels, décédé en juillet, Urban interprétera “God Whispered Your Name” d’Australie et Dan + Shay sera rejoint par Bieber pour la première mondiale de leur collaboration “10 000 heures”. Little Big Town rendra hommage à Kenny Rogers, décédé en mars, et Pardi rendra hommage à Joe Diffie, également décédé en mars. Allen interprétera sa chanson à succès «Best Shot» et présentera Charley Pride avec le prix CMA Willie Nelson pour l’ensemble de sa carrière.

Old Dominion célébrera le 40e anniversaire du film Urban Cowboy avec une performance de “Looking for Love” de Johnny Lee, Andress interprétera son single n ° 1 “More Hearts Than Mine”, Pearce et Brice monteront sur scène avec leur numéro un. 1 duo “I Hope You’re Happy Now” et Wallen partagera sa chanson récemment sortie “More Than My Hometown”.

“Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de donner vie à toutes ces incroyables performances mercredi soir prochain et de donner à nos artistes la chance de se réunir, en grand, à la télévision pour la première fois depuis des mois”, Robert Deaton, CMA Awards Producteur exécutif, a déclaré dans un communiqué. Au lieu de la Bridgestone Arena de Nashville, le spectacle de cette année aura lieu de l’autre côté de la rue au Music City Center.

«La sécurité étant notre priorité absolue, nous avons travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour transformer complètement Music City Center en une configuration à couper le souffle qui ressemble au tout premier ‘CMA Awards Banquet & Show’ de 1967, et nous assure nos nominés, nos artistes et leurs clients un environnement entièrement sûr et physiquement éloigné », a déclaré Deaton. “Nous sommes honorés, en cette période très difficile, de contribuer à offrir une évasion et d’offrir une expérience de remise de prix en direct comme aucune autre cette année.”

Parmi les artistes précédemment annoncés figurent Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Florida Georgia Line, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris et Rascal Flatts.

Le spectacle sera animé par Reba McEntire et Darius Rucker, qui se produiront également pendant le spectacle – McEntire interprétera “Be A Light” de Thomas Rhett avec Rhett, Hillary Scott et Chris Tomlin et Rucker sera rejoint par Lady A pour un interprétation de son nouveau single “Beers and Sunshine”.

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC. Voir tous les nominés de cette année ici.