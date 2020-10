Keith Urban et Nicole Kidman ont célébré leur 14e anniversaire de mariage en juin et la star de la country a expliqué comment les deux gardaient leur relation fraîche dans une nouvelle interview. Urban a comparé leur mariage à “s’occuper du jardin” et a déclaré qu’il faisait beaucoup des mêmes choses qu’ils avaient faites quand ils ont commencé à sortir ensemble en 2005. Urban et Kidman se sont mariés en juin 2006 et sont parents de Sunday, 12 ans, et Faith, 9 ans. .

“Il s’occupe du jardin. Si vous ne faites pas le travail, le jardin commence à pousser, puis vous vous plaignez que le jardin n’est pas très intéressant et vous cherchez un autre jardin. J’entretiens ce jardin”, a déclaré Urban à Women’s Jour, via The Daily Mail. Il a appelé Kidman est “meilleur ami” et a dit que personne d’autre sur la planète “me connaît aussi bien qu’elle le fait”. Il a dit qu’il fallait du travail pour maintenir leur relation, mais ce n’est pas trop difficile parce que les deux “aiment juste être ensemble”.

Kidman est maintenant en Australie, tandis qu’Urban a dû faire deux semaines de quarantaine après son retour à Nashville pour accueillir les Country Music Awards. Dans une interview avec Marie Claire Australia, Kidman a déclaré que les deux ne s’étaient “jamais éloignés l’un de l’autre aussi longtemps” depuis leur mariage. «C’est difficile, donc nous sommes constamment sur FaceTime», dit-elle. “C’est notre monde maintenant – et merci mon Dieu pour cela. Qu’aurions-nous fait sans cela?”

Alors qu’Urban et Kidman sont généralement inséparables, Kidman a admis que le chanteur de “One Too Many” a parfois besoin d’une “évasion avec sa guitare” parce que la famille est “lourde de femmes”. Elle a expliqué: “Je le trouverai dans son placard en train de jouer de la guitare. C’est à ce moment-là que je sais que nous devons vraiment lui donner de l’espace. Oh, et il cherche des voitures sur Google. Je saurai quand il est stressé parce qu’il cherche des voitures sur Google. Je ne pourrais pas ‘ Peu importe la voiture que je conduis, tu peux venir me chercher dans n’importe quelle vieille chose. Mais Keith et Faith adorent les voitures. “

En avril, Urban a déclaré à Zane Lowe d’Apple Music qu’il pensait s’être «marié» quand il a épousé Kidman. La star de Big Little Lies a dit à Marie Claire qu’elle se sentait «mariée dans mon cœur» et Urban «venait juste de me protéger». Urban m’a “aimé, m’a donné confiance et m’a rendu tellement plus à l’aise. Il sait qui je suis et il m’a ouvert”, a-t-elle déclaré. “Nous avons un équilibre intéressant parce que je suis introverti et qu’il est extraverti.”