Eddie Van Halen est décédé à 65 ans après une bataille contre un cancer du poumon, sa mort confirmée mardi par son fils. Le légendaire guitariste de rock a depuis reçu une vague d’hommages, y compris de plusieurs fans célèbres, dont Keith Urban, qui a utilisé ses comptes de médias sociaux pour partager une photo en noir et blanc de Van Halen jouant de la guitare sur scène.

«Je viens d’apprendre la nouvelle du décès d’Eddie Van Halen … cela m’a frappé durement», a écrit Urban. «Il y a beaucoup de grands guitaristes dans le monde, mais très TRÈS peu de vrais innovateurs. Des joueurs qui semblent être arrivés d’une planète lointaine et qui apportent une toute nouvelle couleur à l’arc-en-ciel. Eddie Van Halen était ceci et tant plus. Même sans que le doigt ne tape, vous aviez un joueur avec un toucher, un ton extraordinaires et une poche et un rebond rythmiques qui flottaient comme Ali sur le ring. “

Urban, qui est lui-même considéré comme l’un des meilleurs guitaristes du monde, a qualifié Van Halen de «maître des solos complexes qui parlaient à des non-musiciens». «C’EST DIFFICILE À FAIRE», a-t-il poursuivi. “La raison en était la mélodie exquise dans son cœur et la joie dans son âme de jouer POUR les gens – et cela est venu comme un rayon de soleil que nous avons tous ressenti. Je dis une prière aujourd’hui pour sa famille et ses amis. – et des joueurs comme moi, partout dans le monde qui ne l’ai jamais rencontré, je dis MERCI EDDIE. NOUS VOUS AIMONS !!!!!!! “

D’autres guitaristes bien connus, dont John Mayer et Lenny Kravitz, ont également rendu hommage à Van Halen sur les réseaux sociaux. “Eddie Van Halen était un super-héros de la guitare. Un vrai virtuose”, a écrit Mayer. “Un musicien et compositeur incroyablement bon. Le regarder en tant que jeune enfant était l’une des forces motrices dans mon besoin de prendre une guitare. J’ai été tellement époustouflé de le voir exercer un tel contrôle et une telle expression sur son instrument. Apprendre à jouer la guitare m’a appris tant de choses, mais toujours absolument rien sur la façon de jouer comme Eddie Van Halen. Et pour cette raison, je n’ai jamais cessé de le regarder avec admiration et émerveillement chez les adolescents, et je vous promets que je ne le ferai jamais. “

Kravitz a qualifié Van Halen de “guitare légendaire et innovateur musical” et a déclaré que “le ciel sera électrique ce soir”.