Des membres du personnel du Kelly Clarkson Show auraient été testés positifs pour le coronavirus. Kelly Clarkson elle-même aurait été testée négative pour le virus. L’émission a récemment filmé un épisode jeudi et ne devait pas être filmée vendredi. Le prochain épisode devrait être tourné le mardi 17 novembre.

Les résultats des tests positifs sont survenus pendant les protocoles de sécurité COVID de l’émission, a rapporté Deadline vendredi après la réception des résultats du test. La production a ensuite lancé des directives établies par Los Angeles et la Californie, ainsi que celles établies par NBCUniversal. Cela comprend plus de tests et de traçage des contrats. Une source a déclaré plus tard à Entertainment Tonight que Clarkson avait été testé négatif.

Le Kelly Clarkson Show en est maintenant à sa deuxième saison. Les derniers épisodes de sa première saison ont été filmés virtuellement, avec Clarkson hébergés de chez lui. Le spectacle est maintenant tourné avec un public de studio virtuel. Clarkson sert également d’entraîneur sur The Voice de NBC, qui n’a pas encore repris la production.

L’émission de Clarkson est la dernière à être touchée par le coronavirus alors que le pays connaît une nouvelle vague de cas et de décès. Vendredi, le centre de ressources Coronavirs de l’Université Johns Hopkins a signalé un record de 184 000 nouveaux cas rien que vendredi, établissant un autre record, selon NPR. Pour la première fois depuis le début de la pandémie plus tôt cette année, la moyenne mobile sur sept jours des États-Unis pour les nouveaux cas a dépassé 150 000. Plus de 244 000 Américains sont morts du coronavirus.

Les productions cinématographiques et télévisuelles à travers le pays ont été contraintes de faire une pause en raison de tests positifs ces derniers jours. Plus tôt cette semaine, les membres de la production Chicago Fire ont été testés positifs dans le cadre du protocole de sécurité régulier. Le tournage a été interrompu pendant 14 jours alors que les membres du personnel sont isolés. Les membres de l’équipe infectés ont interagi avec la distribution et d’autres membres du personnel. La production de The Real Housewives of Atlanta a également été suspendue pendant deux semaines récemment, rapporte ET.

Lors d’un récent épisode de Kelly Clarkson Show, l’animatrice a révélé que sa fille, River, 6 ans, avait trouvé un moyen unique d’éviter le travail scolaire pendant ses cours Zoom à la maison. Clarkson a déclaré que River levait souvent la main et restait complètement immobile pour prétendre que son écran était gelé. La gagnante d’American Idol a fait l’éloge des talents de comédien de River, mais a admis qu’elle souhaitait que River «le ramène».

Dans une interview accordée au Los Angeles Times en septembre, Clarkson a souligné à quel point la pandémie a été difficile pour les enfants et qu’il n’a pas été facile de leur expliquer la situation. “… Il est plus difficile de dire à un enfant de 4 et 6 ans – et ensuite, sans les terrifier, que c’est comme l’apocalypse effrayante et qu’ils vont mourir s’ils enlèvent leur masque”, a déclaré Clarkson au temps. “C’est une chose vraiment difficile à naviguer en ce moment: être honnête avec eux mais pas si honnête que c’est accablant et effrayant.”