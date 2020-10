Kelly Clarkson partage deux enfants avec son ex-mari Brandon Blackstock, et la chanteuse a partagé une mise à jour sur la façon dont ses enfants font face à la séparation de leurs parents lors d’une nouvelle interview avec Extra, expliquant que le bien-être de ses enfants est la chose la plus importante à sa.

“C’est juste un jour où tu te dis, ‘Wow, ça a changé pour toujours’, et ce n’est pas seulement mon cœur [that] a changé. Il y a aussi d’autres petits cœurs », a partagé Clarkson.« J’ai une grande famille et des amis qui sont là pour moi. … Il est très difficile de naviguer, de pouvoir être honnête et de partager votre histoire, alors peut-être que vous pouvez aider quelqu’un d’autre [by speaking up], mais en même temps protéger ces petits enfants que vous adorez. “

Clarkson et Blackstock partagent leur fille River Rose, 6 ans, et leur fils Remington Alexander, 4 ans. “Nous avons beaucoup d’aide en ce qui concerne les thérapeutes ou les psychologues pour enfants parce que nous voulons bien faire les choses”, a déclaré le lauréat d’American Idol. “Tout le monde est triste et c’est normal d’être triste.”

La collègue de Clarkson, l’entraîneur de The Voice, Gwen Stefani, qui a connu son propre divorce en 2015, a déclaré que «Kelly et moi en avons beaucoup parlé. Nous sommes très chanceux d’avoir la musique comme exutoire pour tout ce que nous traversons… Musique est une telle thérapie quand on est écrivain. “

«Vous faites un très bon travail», a-t-elle dit à Clarkson, qui a répondu: «Je pense que c’est difficile d’être une personne publique. Maintenant vous ajoutez une famille… ils ne l’ont pas choisie.

Clarkson a déjà discuté de son divorce lors de la première de la saison 2 de The Kelly Clarkson Show, expliquant qu’elle gardera probablement les détails privés afin de protéger ses enfants. “2020 a également apporté beaucoup de changements dans ma vie personnelle”, a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. “Je n’ai vraiment rien vu venir.” L’homme de 38 ans a demandé le divorce de Blackstock en juin après près de sept ans de mariage. Blackstock est également papa de sa fille Savannah et de son fils Seth de son précédent mariage.

«Ce à quoi je suis confronté est difficile – cela implique plus que mon cœur, cela implique beaucoup de petits cœurs», a poursuivi Clarkson. «Nous savons que la meilleure chose à faire ici est de protéger nos enfants et leur petit cœur», a-t-elle déclaré. “Donc je suis généralement très ouvert et je parle généralement de tout mais dans ce cas, je parlerai un peu ici et là de la façon dont cela m’affecte personnellement, mais je n’irai probablement pas trop loin parce que je suis maman l’ours et mes enfants viennent en premier. “