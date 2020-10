Kelly Clarkson a été laissée presque sans voix pendant le dernier épisode de The Voice de lundi soir après qu’un candidat ait «surpassé» sa propre chanson. Au cours des auditions à l’aveugle de la nuit, Kelsie Watts, originaire de Nashville, a interprété une reprise ralentie de “I Dare You” de Clarkson, une option qui, comme on l’a vu dans le passé – Lauren Hall a été renvoyé chez lui lors de la saison 17 après avoir couvert “Breakawa” – généralement n’est pas la meilleure idée, bien que sa performance plus intime ait laissé l’alun d’American Idol complètement abasourdi.

Avant de monter sur scène, Watts a reconnu le risque qu’elle prenait, même si elle a dit que cela en valait la peine. Avant son audition, elle a dit: “Je préfère prendre un risque et donner tout ce que j’ai plutôt que d’être en sécurité et que personne ne se retourne.” Elle a ensuite commencé sa reprise, dont Clarkson a immédiatement reconnu qu’elle était sa propre chanson, disant à ses collègues juges: “C’est ma chanson!”

. @ kelsiewatts chante une chanson @KellyClarkson… devant THE Kelly Clarkson. #TeamKelly #VoiceBlinds pic.twitter.com/Bnwp15NVD5 – The Voice (@NBCTheVoice) 27 octobre 2020

L’interprétation a convaincu Clarkson, car elle a appuyé sur le bouton et a tourné sa chaise juste avant la juge Gwen Stefani, qui a noté que Clarkson “n’appuie presque jamais (votre bouton) quand quelqu’un chante votre chanson.” Alors que la candidate de la saison 19 terminait sa chanson, Clarkson s’est exclamée: “Tu dois chanter cette chanson! Oh, mon Dieu, tu m’as juste surpassé sur ma propre chanson!” Clarkson a également noté à quel point il est rare pour elle de retourner sa chaise lorsqu’un concurrent interprète l’une de ses propres chansons, admettant qu’elle est “très dure avec ça. Mais j’étais comme, vous ne pouvez pas venir ici et chanter ma chanson comme ça et ne me fais pas demi-tour. “

Les autres juges ont également fait l’éloge de Watts, Clarkson lui demandant de la laisser être son entraîneur, déclarant: “ il n’y a ” rien de plus cool, tout d’abord, que quelqu’un aimant suffisamment votre chanson pour la reprendre, mais deuxièmement, pour la rendre uniforme. mieux qu’il ne l’était, et c’est ce que vous venez de faire. »« Watts a finalement choisi Team Kelly. Après la victoire, Clarkson s’est vanté que Watts “est l’une de ces chanteuses sur lesquelles vous pouvez lancer n’importe quoi, et elle est excitée par le défi. Je serais choquée si elle n’était pas dans la finale.”

Suite à l’épisode de la soirée, Clarkson s’est tournée vers Twitter pour réagir, déclarant à nouveau que Watts chantait sa chanson encore «mieux» qu’elle ne l’a fait. Elle a dit “c’est pourquoi j’ai dû faire demi-tour” et a ajouté qu’elle était “tellement excitée d’avoir” Watts dans son équipe.

