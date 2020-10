Kelly Clarkson parle franchement de son divorce en cours avec son mari Brandon Blackstock dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, expliquant qu’elle veut trouver un équilibre pour être elle-même pendant cette période difficile tout en protégeant ses enfants. Ayant demandé le divorce en juin après près de sept ans de mariage, l’entraîneur de The Voice a d’abord abordé la scission publiquement lors de la première de la saison 2 de The Kelly Clarkson Show le mois dernier, bien qu’elle ait dit à ET qu’elle ne se sentait pas obligée de le faire.

«Je veux dire, si quelque chose, j’ai combattu toute ma carrière juste pour être moi», a-t-elle expliqué. «Parce que la plupart des managers et des publicistes sont nerveux avec moi parce que je suis un livre ouvert et que les labels et les gens l’ont désapprouvé dès le début. Mais, honnêtement, je ne le fais pour personne d’autre. Je ne sais pas, je viens d’un petite ville, je suis habitué à ce que tout le monde sache tout de toute façon. Et, je ne sais pas, j’ai l’impression que si vous cachez quelque chose, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. se produit, et cela prend des tours auxquels vous ne vous attendez pas et que vous êtes triste. “

Clarkson a ajouté qu’elle souhaitait également prendre en compte la manière dont le fait de parler en public affectait ses enfants, car elle et Blackstock partagent sa fille de 6 ans River et son fils de 4 ans Remington, et elle est la belle-mère des adolescents de Blackstock, Savannah et Seth. .

«Il y a beaucoup de cœurs impliqués ici», a-t-elle poursuivi à propos de la situation. “Et vous savez, c’est la chose qui a été assez difficile à naviguer, c’est que je suis un livre ouvert, mais à un moment donné, je suis une maman ours plus que je ne suis une personne aux yeux du public.” Se souciant plus de ses enfants que de “toute autre chose sur cette planète”, l’ancienne American Idol a déclaré qu’elle était prête à admettre que le processus était “le pire” et que les derniers mois ont été “horriblement tristes”, mais doit également prendre en compte “

ce que je dis a un effet domino dans la vie des autres. “

Ayant vécu deux divorces dans sa famille, Clarkson a déclaré que cette fois-ci, la différence réside dans les médias sociaux, ainsi que dans l’implication d’enfants de 4 à 19 ans. “Et, vous savez, j’ai eu des conversations avec l’un de nos aînés sur la façon dont C’est difficile aux yeux du public quand tes parents sont si … tu sais, l’un d’eux est si proéminent et devoir naviguer que pour eux est difficile pour leur cœur. Je fais juste attention aussi tout en étant réelle », dit-elle , ajoutant la raison de son divorce: “Il n’y a rien de mal avec personne, c’est juste … ça arrive, et c’est pourquoi il n’y a rien à cacher à ce sujet dans ce sens. Vous savez, c’est juste, le divorce est vraiment une chose . “