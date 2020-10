Kelly Clarkson et Carrie Underwood sont toutes les deux gagnantes d’American Idol, mais elles ne se ressemblent pas beaucoup. Cela n’a pas empêché un fan de confondre Clarkson avec Underwood. Pour sauver le fan de l’embarras, Clarkson a déclaré qu’elle avait signé un autographe pour le fan en tant que chanteuse de “Cry Pretty”! Clarkson a parlé du moment gênant lors de l’épisode de vendredi de The Kelly Clarkson Show.

Clarkson et ses invités, Cheryl Hines et Michelle Buteau, ont participé au jeu “I’m Awesome at Being Awkward”, où les célébrités ont partagé ce qu’elles ont fait dans des situations délicates. Clarkson a partagé son moment d’autographe hilarant. Elle a dit qu’un fan lui avait dit une fois qu’elle aimait la chanson “So Small”, ce qui a dérouté Clarkson.

«Et je n’arrêtais pas de penser: ‘Je n’ai pas de chanson’ So Small. Et puis elle a dit une autre chanson et je me suis dit: “Oh, tu crois que je suis Carrie Underwood” “, se souvient Clarkson. «Et je ne ressemble littéralement en rien à Carrie Underwood. J’étais tellement gêné pour elle que j’ai juste… Elle était comme, ‘Pouvez-vous signer ça?’ Et j’ai totalement signé «Carrie Underwood». Je pense que c’est peut-être illégal! ” Heureusement, l’autographe n’était pas un document légal, sinon il aurait été illégal. Au moins maintenant, la fan sait qu’elle a un autographe unique en son genre.

Curieusement, Clarkson n’est pas la seule célébrité à prendre pour Underwood. En juin, Reese Witherspoon a déclaré qu’elle avait été prise pour la superstar du pays. “A la femme du parking qui vient de me demander si j’étais Carrie Underwood: vous avez officiellement fait ma journée”, a tweeté Witherspoon. “VOTRE journée?!?!?!?! Cette dame vient de faire toute ma vie,” répondit Underwood. Au cours de la première saison de The Kelly Clarkson Show, Clarkson a rendu hommage à son collègue alun Idol en interprétant “Before He Cheats” d’Underwood. Underwood a adoré la performance en écrivant “Saaaaaaaaang, gurl!” sur Twitter.

Clarkson porte toujours un cache-œil dans les nouveaux épisodes de son talk-show de jour. Le mois dernier, elle a déclaré à NBC Los Angeles qu’elle avait eu une réaction allergique lors du tournage de The Voice et que son œil était devenu infecté. Le cache-œil déroutera les téléspectateurs, car les épisodes du Clarkson Show seront diffusés hors séquence. “Je vais porter un patch au hasard un mardi au hasard et les gens vont se dire:” Elle a vraiment besoin de comprendre sa situation oculaire, elle revient sans cesse “”, a déclaré Clarkson. La chanteuse a suggéré qu’elle pourrait adopter le look pirate pour l’avenir, mais elle s’est souvenue comment Madonna l’avait déjà fait. “Je me suis dit: ‘Tu sais quoi? Je vais laisser ça tranquille”, dit-elle.